JHSF capta R$ 780 milhões para fundo imobiliário 'puro sangue' de shoppings

A JHSF Capital, gestora de recursos financeiros da JHSF, anunciou a captação de R$ 780 milhões para o seu fundo especializado em shopping centers. Até então, o fundo possuía somente participações no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Agora, ele passa a incluir também participações no Catarina Fashion Outlet, na sua nova expansão, e no Shops Jardins.

Com essa captação e as novas aquisições, a JHSF Capital reafirma sua estratégia de investir em fundos “puro-sangue”, com ativos em operação concentrados em uma vertical de negócios da própria companhia.

Segundo Augusto Martins, CEO da JHSF , o objetivo sempre foi oferecer ao mercado uma opção de investimento diretamente alinhada às estratégias da companhia.

“A gestora foi criada há três anos para oferecer ao mercado uma opção de investir diretamente nas estratégias específicas da JHSF. Começamos com o Fundo JCCJ11, ou Fundo JHSF Cidade Jardim, mas nosso objetivo sempre foi ter fundos ‘puro sangue’ Agora, chegamos a essa fase com o JHSF Malls, nosso fundo flagship de shopping centers da JHSF, que conta com patrimônio líquido de R$ 1,8 bilhão”, afirma o executivo.

Com a recente captação, a JHSF Capital atinge a marca de R$ 4 bilhões em ativos sob gestão, distribuídos entre 16 fundos em operação. O bom desempenho da empresa é atribuído por Victor Arakaki, co-head da companhia, à estratégia focada em renda recorrente, com ativos exclusivos e irreplicáveis no mercado de alta renda.

Fundo corporativo

A JHSF Capital segue em um momento de forte expansão. Em novembro, a gestora adquiriu 13 andares da torre corporativa Continental Tower, localizada no Parque Cidade Jardim, em parceria com a gestora Hedge, por R$ 260 milhões. O objetivo dessa aquisição é criar um novo fundo voltado para o mercado corporativo, ampliando a diversificação de seus investimentos.

O novo fundo de shopping centers, somado à aquisição da torre corporativa, reforça a estratégia de crescimento da JHSF Capital. "Estamos criando uma plataforma de investimento cada vez mais robusta e diversificada, com ativos de alta qualidade e uma gestão focada na excelência operacional", afirma Arakaki.