Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Patrocínio:

Logo CBA Empre tag

Construtora de residencial mais alto de BC projeta dobrar vendas em 2026

Após erguer o mais alto residencial da América Latina, incorporadora acelera expansão e mira VGV de R$ 800 milhões.

Geninho Thomé, fundador e presidente do Grupo GT Company (Divulgação)

Geninho Thomé, fundador e presidente do Grupo GT Company (Divulgação)

Rafael Martini
Rafael Martini

Editor da Região Sul

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14h38.

Última atualização em 11 de dezembro de 2025 às 14h49.

Tudo sobreExame-sul
Saiba mais

A incorporadora responsável pelo residencial mais alto da América Latina — o Yachthouse, com 294 metros de altura em Balneário Camboriú — prepara um ambicioso plano de expansão para 2026.A GT Home, dona de um landbank superior a R$ 10 bilhões, projeta crescer de R$ 400 milhões, em 2025, para R$ 800 milhões em VGV no próximo ano.

O ciclo será impulsionado por lançamentos no litoral  mais valorizado do país, e pela consolidação de projetos assinados pela italiana Pininfarina. A estratégia combina engenharia de alta precisão, design internacional e produtos concebidos para atender um público de alta exigência no segmento de luxo, que continua puxando a valorização imobiliária no Sul do Brasil.

Integrante da GT Company e com atuação consolidada em Curitiba, no Paraná, a incorporadora inicia um novo ciclo em Santa Catarina. A expansão tem como eixo o litoral norte, região que abriga 4 das 5 cidades com o metro quadrado mais valorizado do país. Em Itapema, a empresa detém o maior terreno frente-mar da cidade — 55 mil m² — e estuda lançar um empreendimento que deve figurar entre os maiores VGVs da construção civil brasileira.

Novo shopping

O plano também inclui reforçar presença em mercados onde a empresa já atua: Porto Belo, com o marco urbano Lagom Perequê; e Balneário Camboriú, que concentra obras de alta complexidade como o próprio Yachthouse, além do premiado Vitra e do La Città. Os três empreendimentos carregam a assinatura da italiana Pininfarina, referência mundial em design, criadora de ícones do automobilismo como Ferrari e Maserati e presença global há quase um século.

A previsão de alcançar R$ 800 milhões em VGV em 2026 decorre da combinação entre a venda do estoque remanescente dos projetos Vitra by Pininfarina, Yachthouse by Pininfarina e La Città by Pininfarina, todos em Balneário Camboriú, e o futuro lançamento do empreendimento no terreno do antigo Shopping Andorinha, frente-mar em Meia Praia, Itapema (SC).

O movimento ocorre em um momento de maturidade do mercado imobiliário de alto padrão no Sul, impulsionado por fatores como a busca por qualidade de vida, segurança e infraestrutura completa. Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo têm registrado alguns dos maiores índices de valorização do país, e a demanda reprimida por produtos exclusivos se mantém elevada — especialmente entre investidores e compradores do eixo Sul–Sudeste. Esse ambiente cria condições para que projetos de grande escala alcancem velocidade de vendas acima da média nacional.

O avanço inclui também Curitiba. Pela GT Building — unidade da holding —, a empresa mantém empreendimentos emblemáticos em bairros nobres da capital, como o Casa Milano, com mobiliário e design de grifes internacionais; o Linea, com vistas 360º a partir de seu rooftop panorâmico; e o Casa Jobim, inspirado na bossa nova. Ao todo, o Grupo soma 23 empreendimentos e mais de 300 mil m² de área construída, com certificados de sustentabilidade, saúde e qualidade de vida.

Modelo de gestão

O aprimoramento contínuo do modelo de gestão segue como prioridade. A empresa mira processos mais ágeis, integrados e sustentáveis, capazes de gerar legados urbanos que ultrapassem a estética e contribuam para o desenvolvimento das regiões onde atua. Para 2026, a aposta recai sobre marcos arquitetônicos que combinem qualidade, funcionalidade e impacto urbano positivo.

“Nosso modelo de negócio combina engenharia de precisão, design internacional e inteligência de mercado. Trabalhamos com planejamento de longo prazo, baseado em dados, controle de risco e na criação de ativos que geram valor sustentável. O resultado é um crescimento sólido e consistente, mesmo em um cenário de seletividade no mercado de luxo”, afirma Geninho Thomé, fundador e presidente do grupo.

Atualmente, a empresa reúne mais de 600 colaboradores diretos e indiretos e mantém projetos reconhecidos mundialmente. O Yachthouse foi premiado pelo The American Architecture Award, concedido pelo The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design. O Vitra acumula distinções no German Design Award e em premiações internacionais do mesmo instituto.

A trajetória de Geninho Thomé antecede o mercado imobiliário. Fundador da Neodent, uma das maiores fabricantes de implantes dentários do mundo, ele transformou a empresa em um case global de inovação até sua venda ao grupo suíço Straumann.

Após o êxito, passou a diversificar investimentos e encontrou no mercado imobiliário um caminho para unir visão estratégica, leitura de tendências e geração de valor de longo prazo. Esse movimento deu origem à GT Company, holding focada em negócios estruturados, entre eles empreendimentos residenciais e corporativos de alto padrão.

Com a criação da GT Home, em 2023, a empresa consolidou sua vocação para projetos autorais, arquitetura diferenciada e lifestyle. A Costa Esmeralda — com alguns dos metros quadrados mais valorizados do Brasil — tornou-se o epicentro dessa fase, reunindo infraestrutura robusta, mercado maduro e demanda consistente por produtos de luxo. Nesse ambiente, a empresa ganhou escala e identidade, assinando projetos que colaboram para reposicionar o litoral norte catarinense como um dos principais polos nacionais do mercado imobiliário de alto padrão.

Acompanhe tudo sobre:Exame-sulMercado imobiliárioSanta CatarinaBalneário CamboriúCuritiba

Mais de Negócios

Banco da Amazônia anuncia nova unidade em São Paulo

De trailer usado a negócio de US$ 500 mil: a cafeteria móvel que virou caso de gestão lucrativa

Redistribuição de mídia pode elevar vendas em 30%, aponta estudo

Pará vira referência global com a primeira carne bovina 100% rastreada

Mais na Exame

Mundo

EUA e Japão realizam voos militares conjuntos após patrulhas da China

Future of Money

BTG vê oportunidade em criptomoeda ‘desconhecida’, saiba qual

Pop

Knives Out 3: novo filme da franquia estreia nesta sexta; veja tudo que sabemos

Brasil

Lula deve vetar PL da Dosimetria e adiar saída de condenados da prisão