Construtora de residencial mais alto de BC projeta dobrar vendas em 2026

A incorporadora responsável pelo residencial mais alto da América Latina — o Yachthouse, com 294 metros de altura em Balneário Camboriú — prepara um ambicioso plano de expansão para 2026.A GT Home, dona de um landbank superior a R$ 10 bilhões, projeta crescer de R$ 400 milhões, em 2025, para R$ 800 milhões em VGV no próximo ano.

O ciclo será impulsionado por lançamentos no litoral mais valorizado do país, e pela consolidação de projetos assinados pela italiana Pininfarina. A estratégia combina engenharia de alta precisão, design internacional e produtos concebidos para atender um público de alta exigência no segmento de luxo, que continua puxando a valorização imobiliária no Sul do Brasil.

Integrante da GT Company e com atuação consolidada em Curitiba, no Paraná, a incorporadora inicia um novo ciclo em Santa Catarina. A expansão tem como eixo o litoral norte, região que abriga 4 das 5 cidades com o metro quadrado mais valorizado do país. Em Itapema, a empresa detém o maior terreno frente-mar da cidade — 55 mil m² — e estuda lançar um empreendimento que deve figurar entre os maiores VGVs da construção civil brasileira.

Novo shopping

O plano também inclui reforçar presença em mercados onde a empresa já atua: Porto Belo, com o marco urbano Lagom Perequê; e Balneário Camboriú, que concentra obras de alta complexidade como o próprio Yachthouse, além do premiado Vitra e do La Città. Os três empreendimentos carregam a assinatura da italiana Pininfarina, referência mundial em design, criadora de ícones do automobilismo como Ferrari e Maserati e presença global há quase um século.

A previsão de alcançar R$ 800 milhões em VGV em 2026 decorre da combinação entre a venda do estoque remanescente dos projetos Vitra by Pininfarina, Yachthouse by Pininfarina e La Città by Pininfarina, todos em Balneário Camboriú, e o futuro lançamento do empreendimento no terreno do antigo Shopping Andorinha, frente-mar em Meia Praia, Itapema (SC).

O movimento ocorre em um momento de maturidade do mercado imobiliário de alto padrão no Sul, impulsionado por fatores como a busca por qualidade de vida, segurança e infraestrutura completa. Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo têm registrado alguns dos maiores índices de valorização do país, e a demanda reprimida por produtos exclusivos se mantém elevada — especialmente entre investidores e compradores do eixo Sul–Sudeste. Esse ambiente cria condições para que projetos de grande escala alcancem velocidade de vendas acima da média nacional.

O avanço inclui também Curitiba. Pela GT Building — unidade da holding —, a empresa mantém empreendimentos emblemáticos em bairros nobres da capital, como o Casa Milano, com mobiliário e design de grifes internacionais; o Linea, com vistas 360º a partir de seu rooftop panorâmico; e o Casa Jobim, inspirado na bossa nova. Ao todo, o Grupo soma 23 empreendimentos e mais de 300 mil m² de área construída, com certificados de sustentabilidade, saúde e qualidade de vida.

Modelo de gestão

O aprimoramento contínuo do modelo de gestão segue como prioridade. A empresa mira processos mais ágeis, integrados e sustentáveis, capazes de gerar legados urbanos que ultrapassem a estética e contribuam para o desenvolvimento das regiões onde atua. Para 2026, a aposta recai sobre marcos arquitetônicos que combinem qualidade, funcionalidade e impacto urbano positivo.

“Nosso modelo de negócio combina engenharia de precisão, design internacional e inteligência de mercado. Trabalhamos com planejamento de longo prazo, baseado em dados, controle de risco e na criação de ativos que geram valor sustentável. O resultado é um crescimento sólido e consistente, mesmo em um cenário de seletividade no mercado de luxo”, afirma Geninho Thomé, fundador e presidente do grupo.

Atualmente, a empresa reúne mais de 600 colaboradores diretos e indiretos e mantém projetos reconhecidos mundialmente. O Yachthouse foi premiado pelo The American Architecture Award, concedido pelo The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design. O Vitra acumula distinções no German Design Award e em premiações internacionais do mesmo instituto.

A trajetória de Geninho Thomé antecede o mercado imobiliário. Fundador da Neodent, uma das maiores fabricantes de implantes dentários do mundo, ele transformou a empresa em um case global de inovação até sua venda ao grupo suíço Straumann.

Após o êxito, passou a diversificar investimentos e encontrou no mercado imobiliário um caminho para unir visão estratégica, leitura de tendências e geração de valor de longo prazo. Esse movimento deu origem à GT Company, holding focada em negócios estruturados, entre eles empreendimentos residenciais e corporativos de alto padrão.

Com a criação da GT Home, em 2023, a empresa consolidou sua vocação para projetos autorais, arquitetura diferenciada e lifestyle. A Costa Esmeralda — com alguns dos metros quadrados mais valorizados do Brasil — tornou-se o epicentro dessa fase, reunindo infraestrutura robusta, mercado maduro e demanda consistente por produtos de luxo. Nesse ambiente, a empresa ganhou escala e identidade, assinando projetos que colaboram para reposicionar o litoral norte catarinense como um dos principais polos nacionais do mercado imobiliário de alto padrão.