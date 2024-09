Itaú leiloa 58 imóveis com 10% de desconto e lances a partir de R$ 29 mil

O Itaú, em parceria com a Biasi Leilões, realizará no dia 26 de setembro um leilão online de 58 imóveis residenciais e comerciais. As propriedades estão distribuídas em 12 estados brasileiros, com descontos de até 10% para quem optar pelo pagamento à vista. Os lances podem ser feitos no site da Biasi Leilões a partir das 11h do dia do evento.

O leilão conta com opções em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Amazonas. As oportunidades variam entre imóveis residenciais e comerciais, além de terrenos, com valores que começam em R$ 29 mil. Para os compradores, há a possibilidade de parcelar o pagamento em até 78 vezes, com sinal de 30%, conforme previsto no edital.

Oportunidades em destaque

Entre os destaques do leilão está uma casa no bairro Dom Pedro, em Manaus (AM), avaliada em R$ 809.100,00, com área de 300 m². Já o imóvel mais acessível é um terreno no Jardim Santa Clara, em Ponta Porã (MS), com área de 360 m², e lance inicial de R$ 29.000,00.

Outras oportunidades incluem propriedades nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Roraima e Santa Catarina.

Como participar do leilão de imóveis?

Para participar, é necessário se cadastrar previamente no site da Biasi Leilões. Além de consultar a lista completa dos imóveis, os interessados podem acessar o edital e verificar as condições detalhadas para cada lote.

O Itaú oferece condições facilitadas de pagamento, com desconto para lances à vista ou a possibilidade de parcelamento com correção pelo IPCA e juros de 10% ao ano, de acordo com a Tabela Price.

Mais informações estão disponíveis no site oficial da Biasi Leilões.