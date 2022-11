O que acontece quando os inquilinos se divorciam e apenas um fica no imóvel?

O que acontece quando os inquilinos se divorciam e apenas um fica residindo no imóvel?

Resposta de Marcelo Tapai*

Em caso de separação de fato, divórcio ou dissolução da união estável, a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. A regra abrange todos os casos em que um dos cônjuges ou companheiro deixa o imóvel, independentemente do vínculo que os une.

No entanto, embora essa “transição” ocorra automaticamente, a separação deverá ser comunicada por escrito pelos inquilinos ao locador e ao fiador, se o contrato tiver prevista a modalidade de garantia locatícia, em cumprimento ao disposto na Lei do Inquilinato.

Assim, o fiador poderá se retirar do contrato no prazo de 30 dias contados do recebimento da comunicação sobre a mudança na relação locatícia, e somente é responsável pelos efeitos da fiança durante 20 dias após a notificação do locador.

Por fim, importante mencionar que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de separação do casal que residia em imóvel alugado, o locador deve ser comunicado se um deles permanecer no imóvel, para que os direitos e responsabilidades sejam transferidos. Se isso não for feito, quem deixou o imóvel continuará obrigado a pagar o aluguel.