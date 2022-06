Quer financiar um imóvel? Quanto você precisa ganhar em 3 faixas de preço

Os bancos aumentaram os juros de financiamento de imóveis após a intensa alta da Selic. A taxa média de juros praticada nessa modalidade de crédito passou de 8,15% ao ano em setembro do ano passado para 9,29% neste mês, segundo dados do comparador de financiamentos imobiliários MelhorTaxa.

Para ajudar quem quer aproveitar a oportunidade para adquirir um imóvel antes que os juros subam ainda mais, a EXAME pediu à startup para calcular quanto é preciso dar de entrada para financiar imóveis em três faixas de preço: R$ 400 mil, R$ 750 mil e R$ 1 milhão.

A tabela mostra os valores das parcelas e a renda mínima familiar necessária, bem como o tempo médio para juntar o valor.

Veja abaixo os resultados da pesquisa:

Imóvel de R$ 400 mil

Entrada: R$ 80 mil

Valor financiado: R$ 320 mil

CET (Custo Efetivo Total ao Ano) Primeira parcela Última parcela Renda familiar necessária 9,91% R$ 3.365,36 R$ 940,49 R$ 11.217,87

Um imóvel de R$ 400 mil pode ser financiado por uma pessoa que já tenha guardado R$ 80 mil (equivalente a 20% do valor do imóvel) para dar de entrada e possua renda familiar a partir de R$ 11.217,87. A parcela inicial ficará em torno de R$ 3,3 mil.

Em setembro, quando a taxa Selic estava em 5,25% ao ano, era necessária uma renda familiar de R$ 10,3 mil para financiar um imóvel de mesmo valor.

Imóvel de R$ 750 mil

Entrada: R$ 150 mil

Valor financiado: R$ 600 mil

CET (Custo Efetivo Total Ano) Primeira parcela Última parcela Renda familiar necessária 9,77% R$ 6.288,18 R$ 1.741,55 R$ 20.960,60

No caso de um imóvel que vale R$ 750 mil, a renda mínima necessária gira em torno de R$ 20,9 mil. A primeira parcela do financiamento será de R$ 6,2 mil.

Imóvel de R$ 1 milhão

Entrada: R$ 200 mil

Valor financiado: R$ 800 mil

CET (Custo Efetivo Total Ano) Primeira parcela Última parcela Renda familiar necessária 9,74% R$ 8.375,90 R$ 2.313,73 R$ 27.919,68

Por fim, no caso de um imóvel de R$ 1 milhão, a família deve ganhar pelo menos R$ 27,9 mil e pagar uma prestação mensal de aproximadamente R$ 8,3 mil.

Todos os valores são estimados para financiamentos de 360 meses (30 anos).

Tempo médio para juntar os valores

Para quem não tem uma reserva de emergência e quer começar a juntar dinheiro para dar a entrada no financiamento, independentemente do preço do imóvel leva-se em média de dois a três anos para conseguir acumular a quantia, segundo estimativas da MelhorTaxa.

Uma das regras listadas por planejadores financeiros é poupar mensalmente o equivalente a 20% do salário ou mais, se possível. As opções de investimento variam conforme o perfil.

Para quem não tem dívidas, é recomendável poupar o 13º salário e o adicional de férias por dois anos consecutivos. Também é necessário colocar na ponta do lápis as despesas pessoais, como o aluguel da moradia atual.