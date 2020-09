Financiamentos imobiliários batem recorde com alta de 39,8% no ano

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 11,7 bilhões em agosto de 2020, um crescimento de 8,3% em relação a julho e de 74,7% se comparado a agosto do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), foram financiados em agosto 39,5 mil imóveis, o maior volume desde o início da série histórica, em 1994.

De janeiro a agosto, os empréstimos destinados à aquisição e construção de imóveis avançaram 39,8% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo R$ 65,9 bilhões. Neste período, foram financiadas 237 mil unidades.

Captação líquida

A captação líquida da poupança SBPE ficou positiva em quase R$ 8 bilhões, melhor resultado para um mês de agosto na série histórica iniciada em julho de 1994, ano em que foi implementado o Plano Real. Entre janeiro e agosto, a captação líquida somou R$ 95,8 bilhões, outro recorde da série. O anterior havia sido registrado em 2013, quando o balanço entre depósitos e retiradas no período foi positivo em R$ 31,8 bilhões.

Segundo a Abecip, a mudança de hábitos por conta do isolamento social, assim como a redução de consumo e a maior preocupação financeira podem estar levando maior número de pessoas a alocar ou ampliar os recursos depositados nas cadernetas. A queda na rentabilidade das demais aplicações e as perdas no mercado acionário, assim como o impacto do pagamento do auxílio emergencial sobre a modalidade também influenciam, segundo a entidade, no aumento de empréstimos destinados à aquisição e construção de imóveis.