São Paulo se despede do calor nesta quarta com chegada de frente fria

A cidade de São Paulo tem nesta quarta-feira, 21, o último dia de calor mais intenso antes da mudança no tempo provocada por uma frente fria que avança pelo litoral paulista. A partir de quinta, 22, a temperatura começa a cair e há previsão de chuva fraca e isolada na capital.

De acordo com o Inmet, o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros podem atingir 28°C nesta quarta na zona norte, onde fica o Mirante de Santana, referência oficial de medição na cidade. Já na quinta, a máxima deve cair para 25°C e seguir em declínio até o fim de semana, quando pode chegar a 23°C.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, indica que a virada no tempo começa ainda na noite de hoje, com o aumento de nuvens e possibilidade de garoa, especialmente nas áreas próximas à Serra do Mar, no extremo sul da Grande São Paulo. “Os ventos passam a soprar do oceano no fim do dia, o que deve intensificar a nebulosidade e provocar chuviscos em pontos isolados”, diz o órgão.

Interior segue com calor acima da média

Segundo o CGE, a frente fria deve deixar o céu mais encoberto ao longo da quinta, além de manter as temperaturas mais amenas. As chuvas previstas são fracas e localizadas, principalmente entre a tarde e a noite.

A umidade do ar também tende a melhorar: o Inmet projeta índices entre 55% e 100% na quinta. Hoje, os valores podem ainda cair para 40% nas horas mais secas. A OMS, Organização Mundial da Saúde, considera o patamar ideal acima de 60% para evitar impactos à saúde. Por isso, recomenda-se manter hidratação e evitar o sol entre 10h e 16h.

No litoral, cidades como Santos devem registrar chuva já nesta quarta à noite e temperaturas mais baixas na quinta, com máxima de 21°C.

Enquanto isso, em parte do interior, o calor persiste. Em cidades como Presidente Prudente, a cerca de 560 km da capital, a previsão indica máximas entre 32°C e 33°C até sábado (24), sem expectativa de chuva. O fenômeno é típico do veranico, quando as temperaturas ficam entre 3°C e 5°C acima da média do mês.