Em Nova York, o Rockefeller Center quer refinanciar suas dívidas. Vai ser um teste para o mercado

Um dos pontos mais icônicos de Nova York está no centro das atenções dos investidores, principalmente aqueles ligados ao setor imobiliário, aponta o The Wall Street Journal.

A Tishman Speyers, dona do Rockefeller Center, que que abriga o estúdio da NBC, o Radio City Music Hall e a mais tradicional Árvore de Natal e Manhattan, está buscando uma captação de US$ 3,5 bilhões no mercado, em parte para pagar US$ 1,7 bilhão em títulos lastreados em hipotecas comerciais que vende no ano que vem.

É a primeira vez desde 2021 – ou seja, antes das taxas de juros começarem a subir e a crise gerada pelo trabalho híbrido esvaziar boa parte dos escritórios – que um prédio comercial busca um refinanciamento dessa monta. Naquela época, o maior dono de escritórios de Manhattan, o SL Green, conseguiu um empréstimo de US$ 3 bilhões para a One Vanderbilt, a torre na Avenida 42, ao lado do Grande Central Terminal.