É possível comprar um apartamento ganhando só um salário mínimo?

A ideia de comprar um apartamento ganhando apenas um salário mínimo pode parecer distante, mas com planejamento financeiro, acesso a programas habitacionais e escolhas conscientes, esse sonho pode se tornar realidade. Diversas iniciativas governamentais e opções de financiamento facilitam o processo para quem tem uma renda mais baixa. Confira como tornar essa conquista possível.

1. Entenda o cenário financeiro atual

O salário mínimo em 2025 está previsto para ser R$ 1.502, e, para quem tem essa renda, os desafios para adquirir um imóvel são maiores devido ao orçamento limitado. Contudo, muitas instituições financeiras e programas habitacionais oferecem condições especiais para atender pessoas com renda reduzida.

Dica prática:

Calcule quanto você pode comprometer mensalmente com um financiamento sem prejudicar outras despesas essenciais. A recomendação é que o valor da parcela não ultrapasse 30% da sua renda.

2. Aproveite programas habitacionais

Programas como o Minha Casa Minha Vida oferecem condições acessíveis para famílias com renda que vão de R$ 2.640 mensais a R$ 8.000 mensais. Esses programas financiam imóveis com taxas de juros reduzidas e subsídios governamentais, diminuindo significativamente o custo total.

Dica prática:

Pesquise as faixas de renda contempladas pelo programa e verifique os imóveis disponíveis na sua região. Muitos municípios têm parcerias que facilitam o acesso a essas oportunidades.

3. Escolha imóveis dentro do orçamento

Para quem ganha um salário mínimo, é essencial buscar imóveis mais modestos, como apartamentos menores ou em regiões periféricas, onde o custo é mais baixo. Esses imóveis podem ser financiados com parcelas ajustadas à sua renda.

Dica prática:

Consulte o valor médio de imóveis populares na sua cidade e compare com o valor máximo que você pode financiar. Muitas vezes, imóveis na planta ou de construtoras parceiras de programas habitacionais são as melhores opções.

4. Considere financiamentos de longo prazo

Os financiamentos imobiliários para quem ganha um salário mínimo geralmente são oferecidos com prazos longos, chegando a 30 anos para pagamento. Isso reduz o valor das parcelas e torna a compra mais viável.

Dica prática:

Simule diferentes prazos de financiamento em bancos como Caixa Econômica ou Banco do Brasil para identificar a melhor condição para sua renda.

5. Utilize o FGTS como entrada

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser utilizado como entrada para reduzir o valor financiado ou até mesmo abater parcelas ao longo do tempo. Quem trabalha com carteira assinada pode acumular esse benefício e utilizá-lo na compra do imóvel.

Dica prática:

Consulte seu saldo do FGTS pelo aplicativo oficial e veja se você atende aos requisitos para usá-lo na compra do apartamento.

6. Organize sua vida financeira

Para conseguir aprovação no financiamento, é importante ter um bom controle financeiro. Evite atrasar pagamentos, mantenha suas contas em dia e construa um histórico de crédito positivo.

Dica prática:

Crie um orçamento mensal detalhado para identificar despesas que podem ser cortadas e destine esse valor para poupar ou abater parcelas iniciais do financiamento.

7. Busque ajuda profissional

Especialistas em financiamento habitacional podem ajudar a identificar as melhores oportunidades e orientar sobre os documentos necessários. Corretoras e bancos frequentemente oferecem simulações gratuitas para calcular o custo e as condições de financiamento.

Dica prática:

Agende uma conversa com um consultor financeiro ou procure o atendimento habitacional de bancos públicos para esclarecer dúvidas.

Por que você precisa saber disso

Comprar um apartamento ganhando apenas um salário mínimo é desafiador, mas possível com os recursos e estratégias certas. Aproveitar programas habitacionais, utilizar o FGTS e optar por financiamentos de longo prazo são passos fundamentais para transformar esse sonho em realidade. Com organização financeira e escolhas alinhadas ao orçamento, é possível dar um grande passo rumo à casa própria.