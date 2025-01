Caixa leiloa 572 imóveis com preços entre R$ 51 mil e R$ 2,47 milhões

A Caixa Econômica Federal realizará no dia 13 de janeiro de 2025, às 10h, um leilão online com 572 imóveis disponíveis. Os lances iniciais variam de R$ 51 mil a R$ 2,47 milhões, contemplando casas e apartamentos em diversos estados do Brasil. O leilão integra um conjunto de eventos organizados pela Caixa, sendo o segundo a série, após o primeiro ocorrido em 6 de janeiro.

Os lances para este leilão podem ser feitos a partir das 00h de 7 de janeiro de 2025 no site www.casaleiloeira.com.br. Para participar, os interessados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, devem se cadastrar no site do leiloeiro, apresentando RG, CPF, comprovante de endereço e, caso sejam casados, a documentação do cônjuge.

Entre os destaques do evento, o imóvel mais barato é uma casa de 53,9 m² em Piripiri, no Piauí, com lance inicial de R$ 51 mil. Já o mais caro é um apartamento de 210 m² na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com lance mínimo de R$ 2,47 milhões.

Os imóveis possuem condições de pagamento específicas que podem ser verificadas no site oficial da Caixa. É possível utilizar recursos do FGTS, financiamento habitacional ou pagamento à vista. Aqueles que desejarem utilizar financiamento devem procurar a Caixa ou correspondentes autorizados para análise de crédito e aprovação antes de participar do leilão.

O leilão será realizado de forma 100% online, com o sistema garantindo a disputa de lances por lotes, que se estenderá até que não haja novas ofertas. Em caso de disputa por múltiplos lotes, as propostas serão mantidas até o encerramento de cada lote individualmente.

A Caixa informa que apenas realizou vistorias externas nos imóveis, sendo responsabilidade dos compradores eventuais reformas internas e regularizações legais. O leilão será conduzido pelo leiloeiro Dilson Marcos Moreira.