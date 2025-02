Em mercado aquecido para o luxo, há 'ameaça' a Balneário Camboriú? Índice do Data ZAP dá pistas

Com um cenário imobiliário desafiador em 2025, economistas esperam que o reajuste no índice de venda residencial da FipeZAP desacelere. A restrição de crédito, consequência da alta da Selic e redução dos recursos da poupança, e o aumento dos custos de construção devem pressionar o setor, especialmente no segmento de médio padrão. Por outro lado, setores como locação e imóveis de luxo estão bem posicionados para se beneficiar desse ambiente mais restritivo.

Enquanto isso, o programa Minha Casa Minha Vida deve continuar sendo um pilar de inclusão habitacional. As projeções de mercado compiladas no Boletim Focus do Banco Central (BC) apontam para um crescimento real do PIB de 2,1% em 2025. Para o mercado de trabalho, também conforme o Focus, é prevista uma taxa média para o 1º semestre de 2025 de 6,7%. "Essa combinação pode ser um indicativo de que a atividade econômica ainda estará aquecida, apesar de não tanto quanto em 2024, o que contribui para o aumento de renda da demanda por imóveis de luxo", afirma Paula Reis, economista responsável pelo índice.

O ambiente, portanto, será mais restritivo para o segmento de médio e alto padrão.

Em um cenário favorável ao mercado de luxo, Balneário Camboriú permanece com o metro quadrado mais caro do Brasil, custando R$ 14 mil. No ranking também aparecem as catarinenses Itajaí (R$ 12 mil) e Florianópolis (11,8 mil). Mas quem ameaça, mesmo, BC é Itapema, com o preço de R$ 13,5 mil por metro quadrado.

"O preço e a trajetória de ambas as cidades são próximos. A valorização de Balneário Camboriú, Itapema e Itajaí faz parte da conjuntura da valorização imobiliária do litoral catarinense, fenômeno catalisado pela pandemia", afirma a economista do Data ZAP.

O estado de Santa Catarina tem avançado a um ritmo acelerado, impulsionado por diversas questões econômicas que transformam a região em um destino não apenas turístico, mas também para trabalho e moradia. Segundo dados do IBGE divulgados em agosto de 2024, o estado registrou um crescimento de 5,89% em relação à população de 2023. O território catarinense foi o que mais teve aumento entre os estados do Sul.

Cidade Preço Médio (R$/m²) Balneário Camboriú (SC) 14.041 Itapema (SC) 13.592 Vitória (ES) 12.522 Itajaí (SC) 12.008 Florianópolis (SC) 11.845 São Paulo (SP) 11.428 Barueri (SP) 10.944 Curitiba (PR) 10.762 Rio de Janeiro (RJ) 10.330 Belo Horizonte (MG) 9.596 Brasília (DF) 9.488 Maceió (AL) 9.342 Vila Velha (ES) 9.226 Fortaleza (CE) 8.064 Recife (PE) 8.062 São José (SC) 8.010 Goiânia (GO) 7.943 Osasco (SP) 7.806 São Luís (MA) 7.636 Joinville (SC) 7.595 Belém (PA) 7.494 Santos (SP) 7.399 Santo André (SP) 7.232 Porto Alegre (RS) 7.167 Niterói (RJ) 7.140 Blumenau (SC) 7.032 João Pessoa (PB) 7.030 Campinas (SP) 6.983 Salvador (BA) 6.970 Manaus (AM) 6.932 Guarulhos (SP) 6.877 Diadema (SP) 6.486 Cuiabá (MT) 6.462 Guarujá (SP) 6.244 Praia Grande (SP) 6.260 Campo Grande (MS) 6.098 Natal (RN) 5.655 Canoas (RS) 5.620 São José dos Pinhais (PR) 5.538 Contagem (MG) 5.506 Teresina (PI) 5.541 Jaboatão dos Guararapes (PE) 5.400 Londrina (PR) 5.180 Aracaju (SE) 5.155 Novo Hamburgo (RS) 5.053 Ribeirão Preto (SP) 4.950 São Leopoldo (RS) 4.968 Santa Maria (RS) 4.870 Pelotas (RS) 4.288 Betim (MG) 4.291

Atenção a Salvador

O índice para o mês de janeiro teve uma variação positiva de 0,59% ao considerar o preço de imóveis de 56 cidades brasileiras. No mês anterior, essa variação foi de 0,66%. Em comparação aos últimos 12 meses, a variação foi de 7,98%. O aumento superou a inflação ao consumidor em 2024, estimada em 4,51% pelo índice com base no IPCA-15 de janeiro.

De modo geral, a variação acumulada está relacionada com o desempenho da economia brasileira, que cresceu acima das expectativas, puxada por um mercado de trabalho forte. A condição macroeconômica influenciou positivamente o mercado imobiliário ao contribuir para a expansão da concessão de crédito para os segmentos popular e médio padrão.

Quando o quesito é variação no preço de venda nos últimos 12 meses, entre as capitais, quem se destaca é Salvador, onde o preço do metro quadrado aumentou 18%. Em seguida, estão Curitiba, com 17,86%, e João Pessoa, com 16,47%. No extremo oposto estão Rio de Janeiro, com 3,40%, Teresina, com 4,26%, e Brasília, com valorização de 4,75%. Das 22 capitais, São Paulo aparece no 17º lugar, com valorização do metro quadrado em 6,70%.

O caso de Salvador é relativamente recente. Houve uma aceleração no reajuste do preço de venda da capital baiana a partir de abril de 2024, quando a variação acumulada em 12 meses era de 5,65%. Os bairros que mais contribuíram para esse aumento foram Brotas, Ondina e Caminho das Árvores, afirma Reis.

Capital Variação nos Últimos 12 Meses (%) Salvador (BA) +18,00% Curitiba (PR) +17,86% João Pessoa (PB) +16,47% Vitória (ES) +14,01% Aracaju (SE) +13,54% Fortaleza (CE) +12,83% Belo Horizonte (MG) +12,83% Maceió (AL) +10,85% Cuiabá (MT) +10,11% Goiânia (GO) +9,81% Florianópolis (SC) +9,44% Belém (PA) +9,18% Manaus (AM) +8,89% São Luís (MA) +8,40% Natal (RN) +8,18% Porto Alegre (RS) +6,98% São Paulo (SP) +6,70% Recife (PE) +5,87% Campo Grande (MS) +5,64% Brasília (DF) +4,75% Teresina (PI) +4,26% Rio de Janeiro (RJ) +3,40%

Quanto ao Rio de Janeiro, que amarga na última posição no ranking de maiores variações de preço do metro quadrado, desde o final de 2015, a capital fluminense, junto com Niterói, apresenta reajuste acumulado em 12 meses inferior à inflação. De acordo com dados do Banco Central, a concessão de crédito real do estado do Rio de Janeiro cresceu 10%, abaixo da taxa nacional (20,3%), entre novembro de

2023 e o mesmo mês de 2024. A concessão com recursos do FGTS cresceu 27,8% no Brasil e apenas 9,4% no estado. "Esses dados mostram um mercado de venda menos aquecido do que a média das cidades monitoradas pelo índice FipeZAP", finaliza Paula Reis.