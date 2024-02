Shopee distribui cupons de até R$ 40 nesta segunda em ação antecipada do Dia do Consumidor

A menos de um mês para o Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, as marcas já estão iniciando suas estratégias de markerting para a data. Caso da Shopee, que após inaugurar o seu 10º centro de distribuição no Brasil, lança nesta segunda-feira, 26, nova campanha publicitária com participação do grupo É o Tchan! e ações promocionais aos clientes da plataforma.

Com sua formação original dos anos 1990, composta por Beto Jamaica, Compadre Washington, Scheila Carvalho, Sheila Mello e Jacaré, o É o Tchan! performa uma paródia do hit “Melô do Tchan”, como um jingle animado. Na ação, veiculada em canais de TV aberta e fechada, mídias online e nas redes sociais, os integrantes do grupo de axé aparecem como embaixadores da campanha do Dia do Consumidor.

Além da peça publicitária, a estratégia da Shopee prevê benefícios aos clientes. Somente nesta segunda-feira, 26, a plataforma disponibilizará cupons de até R$ 40, em produtos com selo e conforme limite mínimo de compra. Por exemplo, para transações acima de R$ 199, é possível resgatar R$ 20 de desconto.

Já no próximo dia 15 de março, serão oferecidos R$ 8 milhões em vouchers e até 50% de desconto para itens selecionados no aplicativo. Durante toda a campanha, haverá ainda cupons de frete grátis mediante condições.

De acordo com Rodrigo Farah, head de marca da Shopee, a campanha une musicalidade e promoção. “Um dos principais objetivos é reforçar o compromisso local do marketplace e ressaltar a importância da cultura brasileira para a marca”, explica. “Seguimos com uma comunicação voltada ao entretenimento, celebrando o Brasil em nossos comerciais de TV”, complementa o executivo, em nota.

A expansão do e-commerce de Singapura no Brasil concorre com movimentos de outros e-commerces – o Mercado Livre chegou à marca dos dez centros em agosto. A própria Shopee abriu um outro galpão, em Guarulhos, interior de São Paulo, há apenas três meses.

É o Tchan! e Shopee na TV

Idealizado pelo time interno da Shopee, o comercial foi gravado no Estúdio São Paulo e cenas complementares para redes sociais no próprio marketplace, localizado no escritório sede da empresa na cidade de São Paulo.

A peça é ambientada em um cenário que remete ao Pelourinho, centro histórico de Salvador, na Bahia, com casas e edifícios coloridos e repleto de referências à cidade que deu origem ao grupo de axé. No filme, são destacadas as funcionalidades do aplicativo, por meio de frases e coreografias.

“O refrão da música é um dos pontos altos do comercial. Os integrantes aparecem dançando o ‘Melô do Tchan’ enquanto convidam o público a aproveitar a data (do Dia do Consumidor) no app da Shopee”, comenta Farah.

Além disso, esse é o primeiro comercial de TV da marca com impacto zero de resíduos. Em parceria com a Musa - Coleta e Gestão de Resíduos a Shopee direcionou 379 kg de materiais utilizados na produção audiovisual, o que gerou uma compensação de 312 Kgs de CO².

Ações da Shopee para o Dia do Consumidor

A partir desta segunda-feira, 26, seis fãs da marca, os chamados “Shopee Lovers”, contam suas histórias com a Shopee em um espaço especial dentro do app e site, além de indicar produtos que possuem valor sentimental para eles. As escolhas dos fãs estarão disponíveis para compra no mesmo espaço.

A campanha do marketplace ainda vai premiar cinco pessoas com cupons de R$500 por semana e cupons de frete grátis sem valor mínimo, enviados diretamente à carteira dos usuários, com validade de 1 ano após o recebimento. Para concorrer, é necessário adquirir bilhetes da sorte pelo custo de 2 Moedas Shopee durante a campanha. Os vencedores serão anunciados no dia 25 de março.