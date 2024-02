Shopee inaugura 10º centro de distribuição no Brasil

O e-commerce de Singapura Shopee chegou a 10 centros de distribuição no país em dois anos. Localizado na região metropolitana de Goiânia, o galpão será destinado a produtos de vendedores brasileiros, e vão atender o final das entregas, isto é, a "última milha" até as casas de clientes.

A expansão concorre com movimentos de outros e-commerces – o Mercado Livre chegou à marca dos dez centros em agosto. A própria Shopee abriu um outro galpão, em Cravinhos, interior de São Paulo, há apenas 3 meses.

O objetivo com a nova inauguração é aumentar a velocidade de entrega nos mercados de Brasília e Goiânia.

Corrida por espaço

Entre 2022 e 2023, a metragem locada pela Shoppe no Brasil subiu de 162.660 m² para 266.268 m² em um ano, segundo dados da consultoria de serviços Cushman & Wakefield. O aumento só ficou atrás do registrado pela fast-fashion chinesa Shein, que pulo de 24.888 m² ao final de 2022 para 215.452 m² ao final de 2023.

As asiáticas, no entanto, ainda estão muito atrás das nacionais. O Grupo Casas Bahia encerrou o ano passado com 957.967 m², e o Magazine Luiza tinha 648.140 m² de galpões logísticos locados. O Mercado Livre possuia 1.410.058 m² locados em galpões.