Red Bull transforma prédio icônico de Porto Alegre em rampa gigante de skate; veja vídeo

A Red Bull prepara em Porto Alegre um dos maiores eventos de skate já realizados no Brasil. Nesta quinta-feira, 25, Sandro Dias, o Mineirinho, seis vezes campeão mundial, vai descer uma rampa de 75 metros instalada na fachada do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), prédio de 21 andares e quase 89 metros de altura, considerado um marco arquitetônico da capital gaúcha.

Com seu formato curvo, o CAFF há décadas é apelidado pela cena local de skate como “a rampa definitiva”. Memes, vídeos e histórias circularam por anos imaginando como seria dropar do topo do edifício, o que transformou o prédio do governo em ponto simbólico para a comunidade. O Red Bull Building Drop concretiza esse imaginário em uma ação que une espetáculo esportivo e estratégia de marca, realizada em parceria com o governo do Rio Grande do Sul.

De acordo com a companhia, a estrutura temporária foi construída com painéis de madeira compensada que recobrem o concreto deteriorado do prédio. A solução, segundo a Red Bull, garante a superfície adequada à descida e preserva o exterior. A pista começa em 30 metros de altura, já acima de uma mega rampa convencional, e se estende até 75 metros, transformando a fachada em pista monumental.

Funcionários do Guinness World Records estarão presentes para homologar o que pode se tornar o maior drop-in de skate já registrado. O projeto seguiu protocolos de segurança semelhantes aos de esportes de alto risco. No final da rampa, barreiras de ar usadas em corridas de MotoGP foram instaladas para amortecer a desaceleração. Sandro usará ainda equipamentos especiais, como protetor de coluna, e vestirá peças da coleção Linea Rossa, da Prada.

No último domingo, 7, o atleta realizou testes em duas plataformas de diferentes alturas. Na mais baixa, desceu três vezes; na intermediária, fez várias tentativas adicionais.

A iniciativa se insere na estratégia da Red Bull de aproximar esporte radical, entretenimento e cultura. A escolha do CAFF coloca a marca em diálogo com um ícone urbano já presente no imaginário dos skatistas e transforma o edifício em palco de um evento inédito. Além disso, como contrapartida pelo uso do espaço público, a empresa assumiu o compromisso de construir duas pistas de skate em municípios gaúchos, como forma de fomentar a prática do esporte no estado.

A descida será transmitida ao vivo pelos canais GETV, SporTV2 e Red Bull TV, às 12h, ampliando a visibilidade da Red Bull no Brasil, em um momento em que o skate ganhou projeção internacional com a entrada no programa olímpico.

O protagonista

Sandro Dias completa 50 anos em 2025 e segue ativo no skate profissional. Conhecido como o “Rei do 540”, foi o primeiro brasileiro a acertar um 900 e pioneiro mundial ao executar a manobra em competição. Em 2019, já havia desafiado os limites ao dropar uma estrutura de 30 metros montada na Ponte Estaiadinha, em São Paulo.

Além da carreira esportiva, Sandro mantém o Instituto Sandro Dias, que oferece aulas gratuitas de skate a jovens em situação de vulnerabilidade. “Ele é um skatista por completo. Ele sempre ultrapassou os limites. E, aos 50 anos, ver algo assim e torná-lo realidade mostra o skate em seu coração”, disse o norte-americano Ryan Sheckler, amigo de Sandro, ao portal da Red Bull, sobre a façanha no CAFF.