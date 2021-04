Ranking revela as farmácias preferidas e hábitos de consumo do brasileiro

Com a pandemia da covid-19, as drogarias ganharam ainda mais relevância na vida dos brasileiros, de acordo com o estudo CVA Varejo Drogarias 2021, realizado em março com 5.340 respondentes online. "Os brasileiros ficaram mais atentos a saúde e as drogarias reforçaram seus serviços, atendimento via e-commerce e mais. Além disso, falamos mais de saúde mental, tratamento de doenças crônicas e bem-estar", diz Sandro Cimatti, sócio-diretor da CVA Solutions, empresa de pesquisa de mercado e consultoria, subsidiária da americana CVM Inc.

A pesquisa mostrou ainda que o segmento de drogarias está sendo melhor avaliado pelos consumidores do que outros segmentos da saúde como: Planos de Saúde, Hospitais e Laboratórios, sendo que há também recorrência: "o consumidor realiza compra em drogarias 1 vez a cada 15 dias, apresentando variações dependendo da rede", afirma Cimatti.

A partir dos indicadores, a pesquisa consegue mostrar as melhores drogarias por "força de marca" e "valor percebido". "A força da marca mostra a capacidade de atrair clientes e a boa fama", enquanto que o valor percebido traz outros aspectos como atendimento, rapidez, conveniência, variedade de produtos e mais", diz Cimatti.

Valor Percebido Força da Marca 1 COOP 1 DROGASIL 2 SÃO JOÃO 2 PAGUE MENOS 3 VENÂNCIO 3 DROGA RAIA 4 DROGARIA 24 HORAS 4 SÃO PAULO 5 ULTRAFARMA 5 ULTRAFARMA 6 PANVEL 6 PACHECO 7 FARMAIS 7 PREÇO POPULAR 8 NISSEI 8 PANVEL 9 DROGASIL 9 ARAÚJO 10 GLOBO 10 NISSEI 11 PREÇO POPULAR 11 ULTRA POPULAR 12 DROGA RAIA 12 EXTRAFARMA 13 SÃO PAULO 13 SÃO JOÃO 14 SANTA MARTA 14 VENÂNCIO 15 PAGUE MENOS 15 SANTA MARTA 16 A NOSSA DROGARIA 16 DROGARIA 24 HORAS 17 INDIANA 17 INDIANA 18 POPULAR (GOVERNO FEDERAL) 18 PERMANENTE 19 EXTRAFARMA 19 PREÇO BAIXO 20 PACHECO 20 BIFARMA

Deste modo, a Drogasil conquistou o primeiro lugar do ranking em Força de Marca, passando a concorrente Pague Menos, líder no ano anterior. A novidade se deve pelo robusto plano de expansão e negócios junto a Droga Raia, dentro da companhia RD. Contudo, é importante ressaltar que não basta presença e é preciso ter também bom atendimento e admiração do consumidor.

Já no ranking de Valor Percebido se destacam drogarias regionais como Coop, São João e Venâncio. De acordo com Cimatti, isto acontece pelo caráter que a drogaria tem no Brasil. "Em grande parte do país o farmacêutico realiza atendimentos como de UBS, ao exemplo de aferir a temperatura e pressão, recomendar um médico especialista, e mais. Este tipo de serviço é bastante valorizado pelo consumidor".

Compra Online

Por conta do isolamento social e aceleração dos serviços online das drogarias, 25,9% dos entrevistados afirmaram fazer compras online. Em 2019, 21,4% afirmou o mesmo. A região que mais adere esse meio é a Grande São Paulo, onde 47,4% costuma comprar medicamento pela internet, enquanto que na região Norte do país apenas 12% a faz.

Houve aumento também dos consumidores que aderem aos programas de fidelidade, sendo 34,2% neste ano, versus 31,2% em 2019.

"Isto mostra um potencial enorme de expansão para as drogarias que pretendem ampliar sua gama de clientes, oferecer comodidade e melhorar a percepção de marca", diz Cimatti.

Hábitos de consumo

Dos respondentes, 70% procuram as drogarias para comprar medicamentos. E há o crescimento de dois pontos percentuais na busca de itens de higiene e beleza nos últimos dois anos, chegando a 16%. Entre os que compram medicamentos, 88% costumam comprar genéricos, sendo a Medley a marca preferida para 60% deles, seguida da NeoQuímica para 52,8% e Eurofarma para 50%.