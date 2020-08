Promoção do Burger King na madrugada parecia sonho e virou pesadelo

Na última semana o Burger King anunciou uma promoção inusitada. Ao oferecer até 70% de desconto em combos pedidos durante a madrugada, os preços caíam de R$116,10 reais para R$ 24,90. O objetivo de chamar a atenção dos clientes funcionou, mas na prática o sonho virou pesadelo com diversas reclamações nas redes sociais.

No perfil do Burger King no Twitter, por exemplo, muitos clientes reclamaram do fechamentos dos restaurantes durante o horário da promoção. Os que conseguiram encontrar unidades abertas perto de casa, esperaram mais do que o tempo indicado ou mesmo receberam produtos errados.

Maior enganação

Os bks que são abertos 24hrs, não abriram nos apps. E as promoções não ficam visíveis nem dia. Esperei a noite toda, maior fome, pra ser enganada assim. Sacanagem bk mt mancada

Agr não vou comer nada, pq não tem nada aberto! — Jéh° (@azulVR46) August 7, 2020

Se tivesse disponível né meu anjo? O restaurante que eu costumo pedir não tá na lista dos não participantes, tem a promoção no cardápio, porém não dá pra pedir porque surpreendentemente ele está fechado, logo ele, que fica aberto todo dia até às 4 da manhã. Propaganda enganosa! — Rafo (@raaafael) August 7, 2020

Funcionários de algumas unidades relataram o recebimento de mais de 300 pedidos em menos de 25 minutos de promoção, além da fila de motoboys que se aglomeraram para esperar sua vez de efetuar a entrega.

A reportagem de Exame testou o serviço no último sábado e o pedido chegou com atraso, além de faltar dois sanduíches principais do combo escolhido. No ato, a loja não se responsabilizou, mas a plataforma de delivery escolhida efetuou o reembolso.

Procurado por Exame, o Burger King afirmou que: “Em relação às manifestações dos consumidores acerca da campanha BK na Madruga, o Burger King está entrando em contato com os consumidores que tiveram problemas para resolução dos respectivos casos. Devido ao grande sucesso da promoção, tivemos um aumento no número de pedidos simultâneos e uma instabilidade no sistema dos parceiros, no entanto reforçamos nossa atuação com foco em melhorar a experiência de todos os clientes”.

A empresa diz ainda que em menos de cinco dias, houve uma redução de mais de 80% de reclamações relacionadas à campanha e diminuição de 35% no tempo das entregas. A campanha continua disponível até o dia 19 de agosto nas unidades participantes.