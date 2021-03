Pão de Açúcar vende cervejas especiais com 50% off; há rótulo por R$2,35

Nesta quarta-feira, 3, a rede de supermercados Pão de Açúcar oferece 50% de desconto em toda a categoria de cervejas especiais em todo o Brasil.

A promoção é válida para compras feitas pelo aplicativo Pão de Açúcar Mais, pelo e-commerce do Pão de Açúcar e em todas as lojas físicas da rede no País, incluindo Minuto Pão de Açúcar e Pão de Açúcar Adega.

São mais de 300 opções de cervejas especiais com descontos, entre rótulos nacionais e importados.

Entre os destaques estão a Cerveja Pale Ale Puro Malte EISENBAHN Lata 350ml que sai por R$ 2,35; Cerveja PATAGONIA Amber Lager Lata 473ml por R$ 5,00; Cerveja Colorado Indica Garrafa 600ml por R$8,65; Cerveja Blue Moon Lata 355ml por 6,71; Cerveja Hoegaarden White 330ml por 4,99; Cerveja Laguinitas Ipa 355 ml por 4,99 e mais. A disponibilidade das ofertas variam de acordo com o local.