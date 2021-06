Outback vai além da cortesia e lança pão australiano para venda

A rede de restaurantes Outback Steakhouse acaba de anunciar seu novo Outbread, pão australiano em versão para delivery. O produto, que era antes oferecido como cortesia e como entrada nos restaurantes, agora ganha uma nova versão de 350 gramas.

Agora o novo pão australiano passa a fazer parte do cardápio do Outback, e clientes podem levá-lo para casa para consumi-lo como preferirem. A cortesia de tamanho menor, porém, continuará sendo servida nos restaurantes da marca.

A nova versão já está disponível por R$19,90 para compra nos restaurantes no sistema ‘compre e leve’ ou pelo delivery, exclusivamente pelo aplicativo iFood.

“Essa é uma novidade que planejamos há tempos e estamos orgulhosos e animados em poder atender a mais esse pedido do nosso público. Queremos continuar fazendo parte dos melhores momentos dos nossos consumidores com um dos nossos produtos mais icônicos. A partir de agora, nossos fãs podem saborear o pão australiano em qualquer horário do dia e da forma que a imaginação permitir”, diz Renata Lamarco, diretora de Marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback Steakhouse.

Em maio deste ano, a rede também trouxe de volta os fondues em duas versões: salgada mix de queijos e doce com chocolate meio amargo, os dois servidos no mesmo pão austaliano que agora ganhou uma versão para viagem.