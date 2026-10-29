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Em noite só para a comunidade da Saint Paul, CEO da Eve conta quando o carro voador vai decolar

Ex-Embraer, Johann Bordais detalhou testes, fábrica e o desafio de tirar a aeronave elétrica do papel

Johann Bordais, CEO da Eve Air Mobility

Johann Bordais, CEO da Eve Air Mobility

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 14h17.

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Quando o eVTOL, apelidado de carro voador, vai começar a transportar passageiros em São Paulo? A pergunta conduziu a noite de 26 de outubro na Saint Paul Escola de Negócios, na Consolação, região central da capital paulista. Em encontro fechado para a comunidade dos High Impact Programs (HIPs), o francês Johann Bordais, CEO da Eve Air Mobility, contou os bastidores de um dos projetos mais complexos da aviação brasileira.

A resposta oficial da empresa aponta para 2028. É esse o prazo que a Eve, controlada pela Embraer, tem para certificar e colocar em operação comercial suas aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, segundo a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2026.

Uma roda com quase 1.500 líderes por trás

O encontro fez parte do Líderes de Alto Impacto, série que leva grandes executivos do país para conversar com a comunidade dos HIPs. Segundo José Cláudio Securato, CEO da EXAME Educação e da Saint Paul, essa rede já reúne quase 1.500 membros e promoveu cerca de 40 eventos em 2026.

No formato de roda-viva, Bordais foi entrevistado por alunos da graduação e do MBA Executivo, embaixadores dos HIPs e jornalistas da EXAME. “A gente traz as principais lideranças do Brasil para contar sobre suas empresas e suas histórias e inspirar toda a nossa comunidade”, diz Securato.

Para Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME, a hora e meia de conversa foi uma oportunidade rara. “Mesmo para a gente, que todo dia conversa com as maiores empresas do Brasil, é muito raro ter um acesso tão privilegiado a uma empresa de tecnologia de ponta que está desenhando o futuro”, afirma.

Mais que um veículo, um ecossistema

Logo na abertura, Bordais deixou claro que a aeronave é só uma parte do desafio. “Não é só o veículo, é sobre o ecossistema, como a gente vai integrar essa nova alternativa de transitar na cidade”, diz.

Securato resume a complexidade em três frentes: criar uma categoria nova de aeronave, construir a regulamentação que permita a ela voar e abrir um mercado em que mais pessoas possam se deslocar pelo ar a um custo menor que o atual.

O cronograma do carro voador

O protótipo em escala real fez o primeiro voo em dezembro de 2025, nas instalações da Embraer em Gavião Peixoto, no interior paulista. Até agosto, havia somado 66 voos de teste e iniciado a fase de transição, quando a aeronave deixa de depender só dos rotores verticais e passa a voar sustentada pela asa.

A transição completa está prevista para o fim de 2026. Depois disso, a Eve precisa voar protótipos fiéis ao projeto final por cerca de um ano antes de obter a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O prazo, antes estimado para 2027, passou para 2028.

“Não quero que sejamos os primeiros. Quero que sejamos os certos”, disse Bordais à Aviation Week em 2023.

US$ 13,5 bilhões em intenções de compra

A Eve soma cerca de 2.700 aeronaves em pré-pedidos, avaliados em US$ 13,5 bilhões a preço de tabela, incluindo cartas de intenção. Os pedidos firmes giram em torno de 100 unidades, de operadoras como a brasileira Revo e a japonesa AirX. A fábrica de Taubaté, no Vale do Paraíba, foi desenhada para crescer de forma modular até 480 aeronaves por ano.

A aposta não se limita à Eve. O Morgan Stanley estima que o mercado de mobilidade aérea urbana pode chegar a US$ 1 trilhão por volta de 2040.

Da Normandia à Eve

Natural da Normandia, na França, Bordais tem mais de duas décadas na indústria aeronáutica. Na Embraer, comandou a unidade global de Serviços & Suporte, de US$ 1,4 bilhão, antes de assumir a Eve em 2023.

Para Isabela Porto, aluna da graduação da Saint Paul, o que mais chamou atenção foi a forma como ele se comunicou com uma plateia tão diversa. “As palavras que ele utiliza, todos conseguem entender. É uma conversa que você acompanha sem muitas dificuldades”, diz.

Mais de um século depois de Santos Dumont, o próximo capítulo da aviação brasileira está sendo testado no interior paulista.

Inovação, regulação e tomada de decisão em projetos de alta complexidade estão no centro dos High Impact Programs, os programas da Saint Paul para CEOs, conselheiros e executivos do C-level, com trilhas em inteligência artificial, finanças estratégicas, governança e liderança. Conheça os programas

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