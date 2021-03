O Boticário oferece descontos de até 40% na Semana do Consumidor

Até 15 de março, O Boticário vai oferecer até 40% de desconto em produtos de beleza, perfumes e maquiagens em comemoração à Semana do Consumidor. As ofertas são válidas para as lojas físicas e e-commerce do grupo e estão disponíveis desde 8 de março.

Entre as ofertas estão a colônia Coffee Woman Fusion de 100 ml por 109 reais e o perfume ZAAD GO de 95 ml por 169 reais. Além de itens de perfumaria, produtos das linhas de hidratantes corporais Cuide-se Bem e Nativa Spa e as máscaras para cílios da linha Intense também serão ofertados com descontos no período. Para a máscara de cílios, o desconto chega a 35%.

Quem preferir aproveitar a semana de promoções sem sair de casa, pode realizar seu pedido pelo app, site ou WhatsApp pelo número (0800 744 0010). Há ainda a opção de contratar um revendedor da marca por meio do link boticario.com.br/encontre.