O Boticário cria produtos para o bumbum e traz Gretchen como musa

Para o lançamento da linha "Cuide-se Bem Pessegura", O Boticário criou uma campanha estrelada pela “Rainha do Bumbum” Gretchen. Protagonizando um vídeoclipe com a nova versão da música Freak Le Boom Boom, a cantora se une a outros personagens para apresentar os produtos, que têm opções especialmente pensadas e formuladas para os cuidados com o bumbum.

A linha tem dois produtos especialmente voltados para a pele do bumbum, uma máscara de hidratação e um esfoliante. As fórmulas são enriquecidas com ácido salicílico — que promove esfoliação, trata processos inflamatórios e acne — e niacinamida — responsável pela renovação celular e por uniformizar a pele.

Segundo a marca, os produtos oferecem resultados visíveis em dez dias, a partir da rotina de uso indicada de duas a três vezes por semana. O preço sugerido dos dois é de R$ 59,90.

Os outros produtos são para partes tradicionais do corpo. O diferencial é o cheiro de pêssego. A linha Cuide-se Bem Pessegura foi lançada neste dia 24 de janeiro.

“Por meio de uma comunicação que reforça a importância do autocuidado e do amor, abrindo conversas sem tabus para falar do bumbum, a marca enaltece os corpos reais e acolhe as dores dos consumidores. Pensando em tudo isso, a nova linha Cuide-se Bem traz leveza e diversão para o cuidado diário do corpo, e os produtos específicos de skincare para o bumbum reforçam que a marca está sempre atenta aos desejos e às preocupações dos consumidores, acompanhando as tendências atuais de comportamento e de mercado”, afirma Vanessa Machado, diretora da categoria Corpo & Banho do Grupo Boticário.

No clipe, enquanto Gretchen é revelada como estrela da campanha, bumbuns de pessoas de diversos gêneros protagonizam cenas de aplicação do produto, embalados por uma versão da música Freak Le Boom Boom.