Natura levará consumidores para experiência VIP no Rock in Rio

Pela primeira vez desde que se tornou patrocinadora oficial do Rock in Rio, a Natura vai promover uma ação nacional que levará consumidores para viver uma experiência VIP no festival.

A campanha vai selecionar quatro consumidores e seus acompanhantes para uma experiência com ingressos para a área VIP do festival, além de passagens, hospedagem, traslados e produtos da marca.

As inscrições começam nesta quarta-feira, 9, e seguem até 4 de agosto. Para participar, os interessados deverão cumprir desafios criativos em uma plataforma digital. Também será possível aumentar as chances de ganhar com a compra de produtos Natura, o compartilhamento da campanha nas redes sociais e a indicação de uma consultora da marca.

Festival começa antes

À EXAME, Julia Ceschin, head global de brand experience da Natura e Avon, explica que a iniciativa faz parte da estratégia da marca para ampliar o relacionamento com o público para além dos dias de evento.

"O período que antecede o festival já mobiliza as pessoas. Elas planejam a viagem, montam os looks e compartilham essa expectativa nas redes sociais. Queríamos aproveitar essa energia, antes mesmo da abertura dos portões, e ampliar nossa conexão com os consumidores com uma dinâmica altamente interativa e gamificada", diz a executiva.

Em vez de um sorteio tradicional, a marca estruturou uma dinâmica baseada em desafios criativos inspirados no conceito de "mistura", tema que norteará a comunicação da Natura no Rock in Rio deste ano.

Os participantes serão convidados a realizar três missões criativas. Cada missão concluída garante um número da sorte, aumentando as chances de ser um dos vencedores.

"Desenhamos uma estratégia que premia a criatividade e o afeto do público com uma vivência VIP completa e inesquecível, unindo entretenimento e conversão de negócios de forma orgânica", diz Julia.

Quarto ano de parceria

A ação também marca uma nova etapa na relação entre Natura e Rock in Rio. Em sua quarta edição consecutiva como patrocinadora oficial do festival, a empresa vem ampliando o papel do evento dentro de sua estratégia de marca.

Ao longo dos últimos anos, a Natura utilizou o festival para abordar temas como Amazônia, sensorialidade e reconexão. Em 2026, o foco será a pluralidade e a mistura, conceito que, segundo a companhia, dialoga tanto com a música quanto com a identidade da marca.

"O Rock in Rio reúne uma comunidade apaixonada por música, cultura e autoexpressão. Para nós, é uma oportunidade de construir conversas genuínas e uma relação contínua com esse público, especialmente com a Geração Z", reforça a executiva.

Entre as ativações previstas para esta edição, a marca prepara um espaço dedicado à experimentação de produtos, uma loja pop-up, ações de proteção solar espalhadas pela Cidade do Rock e experiências voltadas ao relançamento da linha Faces e da nova coleção Humor Boosters.

A estratégia se conecta ainda a outras ações da companhia ligadas à música. Além do copatrocínio ao Palco Sunset, a partir de agosto a Natura pretende levar a programação do Rock in Rio para a Casa Natura Musical, em São Paulo.

Segundo Julia, a ideia é consolidar um ecossistema cultural contínuo. "Não queremos apenas realizar ativações durante um evento. Nosso objetivo é usar a música e a cultura como plataformas permanentes de relacionamento com os consumidores."