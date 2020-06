Marcas concorrentes de cosméticos se unem em ação por higiene

Uma das orientações mais frequentes para combater a pandemia da covid-19 é, também, a mais simples: lavar as mãos. A conscientização pela higiene motivou uma ação de marketing sobre o tema, unindo diversos concorrentes da indústria de cosméticos.

A iniciativa é liderada pela Dove, que, nesta quinta-feira, 25, promove ações educativas no Twitter, em interação com outras marcas de sabonetes. Participam do movimento nomes como Rexona, O Boticário, Granado, Phebo, Lux e Johnson’s.

A Natura foi a primeira empresa a participar da interação, em enquete sobre a necessidade de tirar acessórios no momento de lavar as mãos.

“Mais do que nunca, este é um momento de unirmos forças em torno de um bem maior: a conscientização da população de que lavar as mãos é um ato de amor que pode salvar vidas. Como uma das maiores marcas de cuidado pessoal, temos o objetivo de lembrar as pessoas da importância desse gesto tão simples. São 20 segundos que fazem diferença e representam um cuidado com você mesmo, com as pessoas e com o mundo” afirma Paula Paiva, Gerente de Digital de Dove.