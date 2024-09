Champions League começa nesta terça-feira: entenda o novo formato e onde assistir aos jogos de hoje

A Champions League se prepara para inaugurar um novo formato de competição, trazendo mudanças substanciais à maior disputa de clubes de futebol do mundo. Nesta edição, 36 equipes lutarão pela cobiçada taça "orelhuda", com a primeira rodada marcada para esta terça-feira, 17, a partir das 13h45.

Uma das primeiras novidades foi anunciada recentemente pela organização dos jogos. A rodada inicial será dividida em três datas nesta semana: além da terça-feira, as partidas também ocorrerão na quarta, 17, e na quinta, 18.

O destaque do início da competição é o confronto de gigantes entre Milan e Liverpool, que revivem as históricas finais de 2005 e 2007, quando cada time levou a melhor em uma delas.

Outros grandes clubes também farão suas estreias. O Real Madrid enfrenta o vice-campeão alemão, Stuttgart, enquanto o Bayern de Munique jogará contra o Dínamo Zagreb, da Croácia. Além dessas partidas, mais três confrontos estão agendados para esta tarde.

Com base no novo regulamento da Champions League, todas as partidas da fase de grupos serão disputadas no formato de liga, semelhante ao Campeonato Brasileiro ou outras ligas europeias. Cada equipe enfrentará sete oponentes diferentes, em confrontos únicos.

A definição dos adversários ocorreu por sorteio, realizado em agosto, para formar a tabela desta fase inicial do campeonato.

Após o término da fase de pontos corridos, os oito primeiros colocados entre os 36 times avançam diretamente para as oitavas de final. As equipes classificadas entre a 9ª e a 24ª posição disputarão os playoffs, que serão jogos eliminatórios no formato mata-mata, para decidir quem continua na competição. A partir daí, o torneio segue no já conhecido sistema de jogos eliminatórios de ida e volta, até a grande decisão.

Veja a seguir os jogos da Champions League nesta terça-feira e onde assistir

13h45 - Juventus x PSV Eindhoven (TNT e Max)

13h45 - Young Boys x Aston Villa (Max)

16h - Milan x Liverpool (Max)

16h - Sporting de Lisboa x Lille (Max)

16h - Bayern de Munique x Dínamo de Zagreb (Space e Max)

16h - Real Madrid x Stuttgart (SBT, TNT e Max)