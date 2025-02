Responsabilidade social: campanha distribui 80 mil garrafas de água no Carnaval de rua de São Paulo

No Carnaval de rua de São Paulo, a Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE) vai distribuir mais 80 mil garrafas de água (510ml, da marca Pompéia). A campanha é fruto de parceria com a Prefeitura de São Paulo e a SPTuris.

Enquanto o Natal, o Dia das Mães e o dos Namorados são ótimas datas para campanhas comerciais, o Carnaval representa uma oportunidade para o investimento no S da sigla ESG.

Criadora do famoso slogan “Se beber, não dirija”, a entidade dá continuidade às suas ações de responsabilidade social. Desta vez, o foco é garantir segurança para os foliões, conscientizando sobre a importância de beber água durante as festas – tanto para evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas quanto para evitar mal estar por conta das altas temperaturas.

"O Carnaval é um momento de alegria e celebração. Para manter esse clima é fundamental festejar sem excessos. Intercalar bebida alcoólica com água é uma dica de moderação. A ABRABE e o setor público atuam juntos para que as pessoas celebrem na cidade de maneira positiva", destaca Cristiane Foja, presidente-executiva da ABRABE.

Campanha a favor da hidratação

A campanha começou no último sábado (22) e será reforçada no próximo (1/3). Ela conta com promotores uniformizados entregando água e estandartes com as mensagens de conscientização circulando pelos blocos, intensificando os pilares da entidade.

Por mais um ano, a ABRABE também será parceira do CarnaMaps, plataforma com apoio da Prefeitura e SPTuris que ajuda os foliões a localizar os blocos da cidade.

São quatro mensagens importantes da ABRABE para um Carnaval mais seguro e responsável:

Beba com moderação

Se beber, não dirija

Bebida para menores de 18 anos é NÃO!

Fuja da bebida ilegal .

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube