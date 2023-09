Lista revela os 100 maiores líderes do mercado publicitário

O Amigos do Mercado, uma comunidade que há sete anos busca tornar o mercado mais amigável através de networking, ajuda mútua e troca de informações sobre o mercado publicitário, acaba de divulgar, com exclusividade para EXAME, a lista do Top 100 Gestores de 2023 (confira os nomes abaixo).

Os nomes foram indicados pelos próprios membros da comunidade, que reúne mais de 60 mil publicitários. Cada um deles pode escolher até 12 líderes divididos em quatro categorias: profissionais de agências de publicidade, mercado anunciante, veículos de comunicação e empresas ou entidades relacionadas ao mercado. Ao todo, foram 807 nomes indicados.

“Esses profissionais, que são referência na área, acabam sendo os nossos olhos para o setor. E o mais interessante é que essa lista não é uma escolha nossa, mas sim do próprio mercado”, destaca Marcos Braga, CEO do grupo.

Curiosidades sobre a lista

Este ano, a lista traz 80 novos nomes – e apenas um deles, o de Marco Frade, head de ecommerce da Diageo, se mantém invicto desde que Top 100 Gestores foi criado, há sete anos. “A lista muda bastante, pois ano a ano intensificamos as nossas iniciativas fora de São Paulo, fazendo crescer a participação de profissionais de outras regiões”, explica Braga, do Amigos do Mercado.

No ano passado, o grupo promoveu eventos presenciais em Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife. O próximo destino será Salvador.

Os profissionais também participaram de experiências promovidas pelo Amigos do Mercado, como uma imersão exclusiva na exposição “Beyond Van Gogh” no Shopping Morumbi, um café-da-manhã como Otavio Juliato, COO do Omelete, e um dia de media training com a jornalista Christiane Pelajo.

Prêmio Amigos do Mercado

Este ano, os 100 profissionais continuarão se reunindo presencialmente e em grupos de WhatsApp para trocar experiências, indicações, e gerar mais networking e ações em prol do mercado. O primeiro evento deste ano já tem data marcada: será no dia 2 de outubro, no G4 HUB, em São Paulo.

Caberá também ao grupo a missão de indicar os 160 finalistas ao Prêmio Amigos do Mercado (dez em cada uma das 16 categorias divididas entre as principais atividades do setor), que acontecerá no dia 28 de novembro.

Confira, a seguir, os nomes dos Top 100 Gestores de 2023: