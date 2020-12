A marca de cervejas Itaipava, do Grupo Petrópolis, vai oferecer descontos em produtos utilizados no verão, que se inicia nesta segunda-feira, 21, no Brasil. Para comemorar a chegada da estação, a marca se une com a Via Varejo em uma ação inédita de cross-marketing ao comandar as redes sociais do Pontofrio e impulsionar as ofertas das Casas Bahia nas suas próprias redes, oferecendo uma série de produtos com descontos.

“A inovação de trazer uma parceria inédita entre o mercado de cerveja e o de varejo é o grande diferencial desse projeto”, diz Eliana Cassandre, diretora de marketing da Itaipava.

O Pin, mascote oficial da marca de varejo Ponto Frio, sai de férias para descansar enquanto a Verão, interpretada por Aline Riscado, comandará os tweets, ajudando os “pinautas” a encontrar os melhores descontos em itens que remetem ao verão: piscina inflável, toalha de praia, chopeira, guarda sol, climatizador e ar-condicionado, entre outros. O perfil da Itaipava na rede social também vai convidar os consumidores a entrarem no clima de verão com os melhores descontos do catálogo da Casas Bahia.

“Os personagens estão se comportando cada vez mais como influenciadores e essa interação entre as marcas é mais uma forma de materializar isso e se conectar com as respectivas audiências”, afirma llca Sierra, diretora de marketing multicanal e marca da Via Varejo.

A ação é assinada pela VMLY&R. “Esse vai ser um verão absolutamente diferente de todos os outros. Mas para que a gente não deixe de curtir nasceu essa parceria”, diz Rafael Pitanguy, CCO da VMLY&R.

Ofertas

Ar-Condicionado Split LG Dual Inverter Voice S4-Q18KL31A Frio 18.000 BTUs – 220v De R$ 6.038,00 / Por R$ 3.039,05 (-47%)

Climatizador Britânia BCL04FI Climatiza, Ioniza, Ventila, Umidifica e Purifica – 3 Velocidades De R$ 559,00 / Por R$ 417,05 (-21%)

Mais ofertas estão sendo divulgadas no Twitter do Ponto Frio