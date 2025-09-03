Hugo Rodrigues deixa a WMcCann após oito anos de liderança

Hugo Rodrigues anunciou na noite desta quarta-feira, 3, que deixará o cargo de chairman da WMcCann, função que será extinta da estrutura da agência de publicidade e do McCann Worldgroup no Brasil. O executivo esteve à frente da operação por oito anos, sendo cinco como CEO, entre 2016 e 2021, e três como chairman.

Segundo nota enviada à imprensa, a saída ocorre após “conversas mútuas”. O comunicado afirma que, ao longo da trajetória, “Hugo liderou um capítulo transformador para a agência, conquistou novos negócios, levou a WMcCann da 15ª para a 1ª posição nos rankings do setor e entregou trabalhos criativos premiados para algumas das marcas mais icônicas do mundo, entre eles um Leão de Ouro inédito em Cannes para a Coca-Cola”.

Rodrigues é três vezes vencedor do Prêmio Caboré e foi listado entre as 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg Línea. A nota divulgada pela empresa afirma que ele “redefiniu o que significa defender a criatividade com responsabilidade”, com uma abordagem orientada por dados e a filosofia de que “nosso melhor resultado é o resultado dos nossos clientes”.

O CEO global do McCann Worldgroup, Daryl Lee, afirmou que Hugo Rodrigues “deixou uma marca profunda na forma como a agência pensa, lidera e trabalha”. Segundo ele, o publicitário ampliou a diversidade na WMcCann, com foco no empoderamento de mulheres em cargos de liderança, instituiu uma cultura de desenvolvimento profissional contínuo e consolidou a filosofia de “lutar para que clientes e suas marcas vencessem no mercado”.

Em 2023, com foco em fortalecer a liderança centrada no cliente, Rodrigues promoveu Renata Bokel, então Chief Operating Officer e Chief Strategy Officer, ao cargo de CEO. “Com Renata liderando essa equipe excepcional, a WMcCann está bem posicionada para expandir esse legado e continuar a gerar resultados por meio da criatividade e da ambição”, afirma a nota.

Na despedida, o executivo declarou: “Como ser humano — afinal, não somos executivos ou empreendedores 24 horas por dia — esta é, sem dúvida, uma das decisões mais difíceis e dolorosas da minha carreira. É uma despedida repleta de afeto, porque amo nossos clientes e admiro profundamente a equipe que construímos. Mas é também um ato de respeito pela história que criamos. Sou imensamente grato pela confiança que a McCann Global depositou em mim ao longo desses anos.”

Ainda segundo ele, “a jornada não termina aqui. Tenho uma fome incessante de aprender e uma curiosidade que carrego desde a infância, ensinada pelos meus pais, fortalecida pela minha esposa e nutrida pela vida e pela fé”.

O comunicado da empresa também registrou agradecimentos: “Somos profundamente gratos pelas duradouras contribuições de Hugo para nossa rede, nossas equipes e nossos clientes. Ao iniciar seu próximo capítulo, celebramos suas conquistas e desejamos a ele contínuo sucesso, confiantes de que a equipe que construiu garantirá o crescimento da agência e seu compromisso com a excelência criativa.”

No LinkedIn, Rodrigues afirmou que assumiu a WMcCann em um “momento delicado, com reputação fragilizada e ambições grandes demais para o contexto”. Segundo ele, o período seguinte foi de reconstrução coletiva, conduzida com “consistência, transparência e atenção constante com o valor da entrega”.

Ele afirmou que a saída ocorre em um momento de “constante transformação” e disse que a prioridade de sua gestão foi reconstruir a agência com consistência, transparência e foco em resultados: “Não se trata apenas de comunicação, mas de resultados. Trata-se de redesenhar cultura, de reencontrar a agência nas prioridades dos clientes, no centro das conversas que direcionam os mercados.”

O executivo acrescentou que a comunicação deve ser “um instrumento de valor, e não apenas de expressão ou barulho” e defendeu que reputação é construída de forma silenciosa e duradoura, com coerência e consistência ao longo do tempo. “Nada do que foi construído nesse ciclo existiria sem essa estrutura. O que veio depois foi um trabalho coletivo de reconstrução, com atenção constante com o valor da entrega”, escreveu.

De acordo com o comunicado, Rodrigues permanece como acionista da empresa, e sua participação societária será tratada conforme os acordos previamente estabelecidos.