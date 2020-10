Heineken faz campanha de lançamento da cerveja sem álcool; assista

A Heineken acaba de anunciar a campanha da cerveja sem álcool lançada em julho no Brasil. Com a assinatura “Agora Você Pode”, a série de vídeos retrata de um jeito divertido pessoas bebendo cerveja em momentos inesperados, ressaltando novas ocasiões de consumo. Os filmes terão veiculação em mídias indoor, digitais e TV aberta a partir de outubro.

Assinada pela Publicis Itália, a campanha mostra consumidores degustando Heineken 0.0 enquanto praticam atividades que exigem a máxima concentração, como por exemplo, durante uma reunião de trabalho, antes de dirigir um veículo ou até mesmo após um treino na academia.

Ao causarem certo estranhamento e receberem olhares desaprovadores das pessoas ao redor, cada protagonista aponta para o rótulo da garrafa que indica o zero teor alcoólico da cerveja.

“A Heineken 0.0 chegou em julho ao Brasil e desde o primeiro mês de vendas tem superado as nossas expectativas. O lançamento de Heineken 0.0 sugere a possibilidade de apreciar uma cerveja em momentos em que o álcool não é uma opção”, comenta Guilherme Retz, gerente de marcas premium do Grupo Heineken no Brasil.

A cerveja criada em 2017 é composta de ingredientes naturais, não tem adição de açúcar e conta com 69 calorias por long neck de 330 ml. No Brasil desde julho, a Heineken 0.0 está presente nas regiões Sul e Sudeste, com previsão de chegar a todo território nacional até o final deste ano.

