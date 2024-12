Grupo da sidra Cereser oferece espumantes de mais de R$ 100

A CRS Brands, um dos maiores grupos de bebidas da América Latina, que inclui a sidra Cereser, investe no mercado de espumantes finos por meio da marca Georges Aubert, adquirida pela companhia em 2016. A linha de espumantes da marca, que inclui opções de R$ 64,37 a R$ 126,58, tem ganhado destaque, com o espumante moscatel branco conquistando a medalha de ouro no International Wine Challenge de 2024.

A diversificação no portfólio do grupo conta ainda com marcas como Dom Bosco e Chuva de Prata. O CEO da CRS Brands, Alexandre Wolff, destaca que a compra da marca francesa, com mais de 70 anos de história no Brasil, agregou valor ao portfólio e atendeu à crescente demanda por produtos de qualidade.

O espumante Georges Aubert foi uma aquisição estratégica para a empresa, permitindo que ela entrasse no segmento de espumantes de alto padrão. Ele atende a um público exigente e busca aumentar a competitividade da CRS Brands no Brasil.

Entre os produtos da marca, o espumante Nature, com valor de R$126,58, se destaca por seu processo de fermentação único, realizado dentro da própria garrafa, o que o torna uma opção limitada e mais cara. Já o Moscatel pode ser encontrado por preços a partir de R$64,37.

Em relação aos métodos de produção, a CRS Brands oferece espumantes produzidos pelo método Charmat, mais simples e acessível, e pelo Champenoise, tradicionalmente usado na fabricação de champanhes, onde a fermentação ocorre dentro da garrafa, preservando as características e qualidade do produto.

Reconhecimento de marca

Para aumentar o engajamento com o público e reforçar a imagem de Georges Aubert, o grupo está investindo em campanhas focadas em momentos de celebração, como casamentos. A marca lança a campanha “O Pedido que faz Borbulhar”, que irá selecionar três pedidos de casamento criativos para custear a produção e criar uma experiência única para os noivos.

A ação será divulgada nas redes sociais da marca, e os interessados poderão se inscrever e compartilhar suas histórias para concorrer à experiência. A seleção dos pedidos deve acontecer na última semana de janeiro.

Luciano Andrade, gerente de marketing da CRS Brands, destaca que a campanha visa reforçar a conexão da marca com os consumidores de espumantes finos, além de proporcionar um toque de sofisticação e exclusividade aos momentos marcantes da vida dos consumidores.