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Galeria.Holding adquire The Future Studios e projeta faturamento de R$ 2,8 bi em 2026

Com a compra da produtora especializada em IA generativa aplicada ao audiovisual, holding chega a 12 empresas no portfólio e amplia oferta de serviços ao mercado publicitário

Galeria.Holding anuncia aquisição da The Future Studios. Os sócios-fundadores Cacau Moraes e Baepi Pinna seguem na liderança do negócio (Divulgação)

Galeria.Holding anuncia aquisição da The Future Studios. Os sócios-fundadores Cacau Moraes e Baepi Pinna seguem na liderança do negócio (Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17h45.

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A Galeria.Holding anunciou nesta segunda-feira, 4, a aquisição da The Future Studios e amplia sua atuação no mercado publicitário ao incorporar uma produtora focada em inteligência artificial generativa aplicada ao audiovisual.

Com a operação, a holding passa a reunir 12 empresas no portfólio e projeta faturamento de R$ 2,8 bilhões em 2026, considerando todas as unidades. O movimento ocorre em um contexto de reorganização do setor, com grupos buscando integrar criação, tecnologia e dados em estruturas mais amplas.

Especializada em AI filmmaking, a The Future Studios utiliza inteligência artificial generativa como base dos processos criativos, da concepção à finalização dos projetos. A proposta é alterar fluxos de produção, linguagem e execução no audiovisual. Fundada em 2024, a empresa tem atualmente 12 colaboradores.

A produtora já desenvolveu projetos para marcas como Samsung, Philips, Seara, Doriana, Google e Havaianas, além de atuar em outros países da América Latina e em projetos para a AT&T. Entre os trabalhos, está a produção da primeira campanha 100% gerada por IA exibida na TV aberta brasileira.

Com a aquisição, a empresa mantém sua estrutura de liderança. Seguem à frente os sócios-fundadores Cacau Moraes e Baepi Pinna, além de Danilo Paulino, COO e supervisor de VFX, e Elder Ono, CFO.

Segundo Eduardo Simon, chairman da Galeria.Holding, a incorporação amplia o escopo de atuação do grupo. “Além de valorizar e contribuir para alavancar negócios brasileiros que estão conectados com a escala evolutiva e o novo momento da indústria criativa, a chegada da The Future Studios ao portfólio da Holding amplifica nossa oferta de serviços e soluções de comunicação ao mercado publicitário, possibilitando atuarmos em praticamente toda a cadeia criativa, produtiva, tecnológica e estratégica para conectar marcas e pessoas”, afirma.

Para Cacau Moraes, a entrada na holding abre novas frentes de acesso a marcas e projetos e reforça o modelo de operação da produtora. “Operamos como um laboratório criativo em constante evolução. Estamos continuamente testando ferramentas, adaptando fluxos e explorando novas maneiras de integrar a IA ao processo audiovisual. A IA não entra como etapa. Ela é integrada e considerada na tomada de decisões desde o início, influenciando roteiro, direção, linguagem e execução com objetivo de tornar a integração mais fluida, consistente e emocionalmente verdadeira”, diz.

Baepi Pinna afirma que a tecnologia altera o papel da produção audiovisual. “Nosso trabalho é guiado pela busca por narrativas visuais que combinam impacto, agilidade e excelência estética. Quando utilizada de forma estratégica, a IA deixa de ser um atalho e passa a ser um instrumento de criação. Além disso, estamos comprometidos em construir essa nova fase do audiovisual de forma responsável, ética e colaborativa, contribuindo para o desenvolvimento de um ecossistema que valorize os profissionais e incentive o uso consciente da tecnologia como aliada do processo criativo”, afirma.

Com a incorporação, a Galeria.Holding passa a operar com um portfólio que inclui empresas como GALERIA.ag, Vitrine, GUX, 404, Frame, Catalyst, Gaia, Fluxo, a.gente, Milà, cccaramelo e The Future Studios. O grupo consolida uma estratégia baseada na integração de serviços que vão de criação publicitária a tecnologia, dados, produção audiovisual e marketing de influência.

A aquisição amplia a presença da Galeria.Holding em soluções baseadas em inteligência artificial e acompanha o avanço do uso da tecnologia na produção publicitária, com impacto nos processos criativos, operacionais e na relação entre marcas, agências e produtoras.

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