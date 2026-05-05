Melissa Vogel assume presidência do Cenp e entidade lança guia de métricas cross media

O Cenp oficializou nesta segunda-feira, 5, o início de sua nova gestão para o biênio 2026/2028, em evento realizado no Solar Fábio Prado, em São Paulo. A executiva Melissa Vogel assumiu a presidência da entidade, com o publicitário Roberto Tourinho como vice-presidente. Regina Augusto permanece como diretora executiva, cargo que ocupa há quatro anos.

Criado em 1998, o fórum reúne anunciantes, agências, veículos de comunicação e empresas digitais para estabelecer padrões ético-comerciais e desenvolver parâmetros técnicos para o mercado publicitário.

O mandato da nova diretoria começou em 1º de abril e sucede um ciclo de quatro anos marcado pela ampliação da autorregulação, com foco no diálogo entre os diferentes agentes do setor e na produção de referências técnicas. A nova gestão assume em um cenário de mudanças no consumo de mídia, com maior fragmentação de audiência e multiplicação de plataformas.

Com mais de 30 anos de atuação em inteligência de dados, Melissa Vogel já presidiu a Kantar Ibope Media e o IAB Brasil. Ela é a primeira mulher a comandar o Cenp. Segundo a executiva, a gestão pretende dar continuidade ao trabalho de mediação entre os diferentes elos do mercado.

“Vamos trabalhar para a contínua evolução de um projeto bem-sucedido e consolidado levando em conta as profundas transformações que o mercado publicitário tem passado e os desafios que essas mudanças impõem”, diz. “Assumir a liderança do Cenp, como presidente voluntária, é a coroação de minha atuação em entidades de classe e como executiva de um mercado que contribui tanto para a economia brasileira.”

Roberto Tourinho acumula a vice-presidência da entidade com o cargo de vice-presidente executivo da Propeg. Ele já integrava a diretoria executiva e o Conselho Superior do Cenp.

“Acredito muito no papel das entidades de classe como incentivadoras do amadurecimento do setor”, diz Tourinho. “A busca pelo entendimento entre os diferentes atores e por soluções que beneficiem o mercado como um todo deve ser o foco da nossa atuação.”

Guia Cenp de Mensuração Cross Media

Durante a cerimônia de posse, a entidade lançou o Guia Cenp de Mensuração Cross Media, documento desenvolvido desde meados de 2024 por 20 profissionais ligados a agências, anunciantes, veículos e elos digitais.

O material propõe diretrizes para planejamento, operação e análise de campanhas publicitárias em diferentes meios, com foco na mensuração de consumo e resultados em vídeo em múltiplas telas.

Segundo Boaventura Junior, diretor de mídia da Galeria e coordenador do grupo responsável pelo guia, o objetivo é padronizar critérios em um cenário de crescente fragmentação do consumo de meios de comunicação.

“Com esse documento, queremos oferecer recomendações de práticas e de parâmetros para métricas qualificadas”, afirma. “O consumidor de vídeo hoje é multiplataforma e transita entre a TV linear, o streaming e o celular de forma fluida. Isso gerou um grande desafio para a publicidade. O Guia Cross Media é a nossa primeira resposta colaborativa e unificada a esse cenário.”

Entre as propostas está a integração de métricas para permitir comparação entre meios e evitar dupla contagem de audiência. Um dos critérios sugeridos é a adoção de padrão internacional que considera como impacto válido a exibição de um anúncio em vídeo com visibilidade integral na tela por pelo menos dois segundos contínuos.

O guia também recomenda regras isonômicas para mensuração de consumo de vídeo em diferentes dispositivos e ambientes, incluindo TV linear, vídeo sob demanda, plataformas de streaming, redes sociais e consumo fora do domicílio. A proposta é estabelecer critérios comuns de transparência e exigência, alinhados a referências internacionais como o Media Ratings Council e a World Federation of Advertisers.

Agências que mais investiram em mídia

O Cenp divulgou em abril o ranking nacional das agências com maior investimento em mídia em 2025, com base no Painel Cenp-Meios. O levantamento reúne 330 agências que autorizaram o compartilhamento de dados e movimentaram R$ 28,9 bilhões no período, alta de 10% em relação ao ano anterior.

Os dados consideram Pedidos de Inserção executados em nome dos anunciantes, enviados pelas próprias agências. O ranking não identifica anunciantes nem veículos e inclui apenas empresas que autorizaram a divulgação.

Segundo Melissa Vogel, presidente do Cenp, “a adesão das agências é fundamental para um panorama de mercado abrangente, baseado em dados confiáveis e padronizados”.

Top 10 agências por investimento em mídia no Brasil (2025):

Africa DDB Brasil

AlmapBBDO

Galeria

BETC Havas

MMS Brasil (Publicis Brasil)

Mediabrands

Artplan

WMcCann

Talent Marcel

GUT

O ranking completo inclui 20 agências e é organizado por volume de investimento declarado.