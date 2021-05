Fila lança seu tênis mais leve e amplia investimento em atletas

A fabricante de itens esportivos Fila anuncia lançamento do tênis KR5, uma evolução da linha Kenya Racer. O produto desenvolvido no laboratório de biomecânica do Grupo Dass, que realiza testes com a resposta do corpo humano, tem apenas 162 gramas, no tamanho 40 masculino.

O novo modelo da Linha KR, o Fila KR5, foi testado em mais de 6.000 Km e avaliado por 15 atletas profissionais e amadores. Segundo a marca, a Fila realizou testes que obtêm a resposta do corpo humano através de testes precisos que reagem de acordo com a realidade do dia a dia de um atleta.

O KR5 passou por testes na chuva, no calor, com suor, e em diversos tipos de pisos, registrando muitas respostas que somente o corpo humano proporciona. “Para o desenvolvimento do KR5 foram necessários quase dois anos em pesquisa. Buscamos novas tecnologias e materiais para garantir o produto mais leve já fabricado pela Fila Brasil. Isso se deve à parceria com os atletas e aos investimentos da marca em inovação e desenvolvimento de produto” Jonas Rocha, gerente de produto de performance Fila Brasil.

Atletas

Com o lançamento do KR5, a marca anuncia novos embaixadores. Um deles é Thiago Vinhal, triatleta especialista em longas distâncias, com passagens importantes por várias competições mundo afora. Para compor o núcleo de performance, considerada a nova geração de triatletas brasileiras, Luisa Baptista, 26 anos, é outra aposta da Fila em 2021.

Outros nomes do triathlon fazem parte do núcleo, como Frank Silvestrin, Luis Ohde, Lah Fabrini e Ju Winterink. Além dos atletas de triatlon, a Fila patrocina há três anos, o maratonista Laurindo Nunes. Outros integrantes são Vagner Noronha, Edwin Kipsang Rotich e Vivian Jeftanui Kiplagati.