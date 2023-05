Explorando a inovação na Coreia do Sul: O que está por trás do IDH alto e indústria forte do país?

Muito além de ser a terra dos doramas e k-pop, a Coreia do Sul é um expoente do desenvolvimento acelerado da Ásia. Um claro indicador que sinaliza essa evolução é o índice de desenvolvimento humano (IDH) do país, atualmente um dos melhores do mundo, e impulsionado por meio de investimentos no sistema educacional, além de um exitoso programa desenvolvimentista nos anos 1970 e 80 que deu certo, e ajudou a formar uma eficiente indústria que tem como símbolos empresas do porte de Samsung, Hyundai e LG.

Em visita ao país, iniciada na última semana, Marcelo Tripoli, CEO da Zmes, programou um itinerário de descobertas sobre a Coreia do Sul contemporânea e seus mais recentes avanços tecnológicos. Com uma programação diversa, ele terá acesso a alguns dos principais locais de inovação da capital do país, a iluminada Seul. Entre eles, o prestigiado Centro de Inovação da Hyundai e o Seoul Metropolitan Government, um centro de inovação e liderança de destaque na cidade.

Durante a estadia, o empresário brasileiro participará de talks com profissionais e especialistas de diversas áreas. A ideia é entender como o país hoje se prepara para expandir sua já relevante economia, que deve ver na indústria, que representa 32,6% do PIB e emprega 25% da força de trabalho no país, a maior engrenagem de crescimento.

As trocas de ideias com líderes e inovadores locais devem proporcionar uma visão aprofundada do poder de superar crises e transformá-las em chances de crescimento. Não por a caso, a Coreia do Sul é reconhecida mundialmente como um verdadeiro hub de inovação, que já superou o Brasil no número de startups que se tornaram unicórnios. Segundo dados da Tipaldi, na lista de países com o maior número de startups que conseguem romper a barreira do bilhão, a Coréia do Sul aparece em nona posição — o Brasil, em décima.

Acompanhe de perto essa jornada inspiradora através das redes sociais da Zmes e no site de EXAME, onde serão compartilhados insights, aprendizados e momentos dessa imersão na cultura empresarial de Seoul.