Ex-BBB Caio faz publicidade para o Serasa após ganhar fama de caloteiro

Os fãs do BBB21 vasculharam a vida de todos os participantes da casa. Um deles, Caio Afiune, estava com o nome sujo após, possivelmente ter passado 28 cheques sem fundo. Agora, ele brinca com a situação e faz publicidade para o Serasa.

Na ação, Caio fala sobre a importância de se organizar financeiramente e dá dicas para se planejar. Ele explica, ainda, que através da Serasa é possível conseguir crédito, consultar a pontuação de crédito (Serasa Score), negociar dívidas, monitorar o seu CPF e guardar dinheiro com a carteira digital.

“Se você tinha dúvidas como eu, segue a Serasa nas redes sociais e se inscreva no canal! Você vai descobrir que eles têm muitos outros serviços que você nem imaginava”, explica o ex-BBB.

Segundo o Serasa, falar de finanças e de endividamento não precisa ser um tabu, e a empresa quer mostrar que tem vida e crédito após a negativação.