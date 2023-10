Eudora 'leva' consumidoras brasileiras à Times Square em nova ação de marketing

Em nova ação de marketing, a Eudora, marca de beleza do Grupo Boticário, exibiu nesta quarta-feira, 18, algumas de suas consumidoras brasileiras em outdoor na Times Square, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, localizado em Nova York, nos Estados Unidos.

Por volta das 19:30, no horário de Brasília (ou 18:30, no horário de NYC), um telão mostrou, ao longo de 1 hora, postagens reais e orgânicas de consumidoras testando as linhas para cabelos Siàge.

Os conteúdos foram mapeados pelas redes da marca, além disso, desde o dia 20 de setembro, a hashtag oficial da campanha - #EudoraSiageRepara - conta com um squad, o qual incentivou a participação, por meio de posts nas redes sociais e da televisão.

Entre as embaixadoras da iniciativa estão nomes como Jade Picon, Dandara Mariana e Aline Gotschalg, as quais também estiveram presentes na ação da Times Square. As celebridades interagiram com as seguidoras da marca, por meio das transmissões ao vivo diretamente de Nova York, as quais foram realizadas via perfis oficiais de Eudora no Instagram e no TikTok.

O que é 'love brand'?

A campanha #EudoraSiageRepara, comandada pela agência Suno e amplificada pela agência Pros, tem como objetivo colocar o cliente no centro da estratégia de comunicação. De acordo com Raquel Abdala, gerente sênior de branding e comunicação de Eudora, a Siàge é uma 'love brand', termo que se refere às marcas que transcendem a relação tradicional de empresa/cliente.

“Temos monitorado o crescimento de menções da marca nas redes, e é realmente muito poderoso quando uma marca consegue construir uma comunidade que a ama e a recomenda com tanta intensidade”, diz a executiva, em nota. “Por isso, decidimos reconhecer toda essa potência e trazer as nossas consumidoras para brilharem na nossa campanha", complementa.

Em estudo realizado este ano pela Ecglobal, o Boticário aparece em 6º lugar entre as companhias que mais conseguiram criar um vínculo emocional forte com os consumidores no país. Intitulada 'As Marcas que Conquistaram o Brasil', a pesquisa leva em conta aspectos, como intensidade do amor à marca, preferência, fidelidade, alcance e amplitude. Ifood, WhatsApp, Coca-Cola, Uber e Nubank lideram o Top 5.

Além da ação em NY, a campanha da Eudora também apostou em merchandising virtual, em que conteúdos de consumidoras apareceram de forma contextualizada no celular dos personagens e peças de mídia OOH (out-of-home ou mídia externa), em locais como o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, durante as novelas da TV Globo.