Número de produtos assinados por celebridades digitais cresce em 60% entre 2020 e 2022

Segundo a pesquisa Marcas de Celebridade, realizada pela empresa de inteligência de mercado Circana (junção da NPD e da IRI), apenas no setor de beleza, o número de produtos assinados e lançados por celebridades, entre elas as digitais, teve um crescimento de 60%, entre o período de 2020 a 2022. Já um levantamento da Comscore, aponta que o setor de beleza segue entre os mais importantes para o público brasileiro na internet.

Seguindo a tendência, marcas que são referência no mercado aderiram aos influenciadores e celebridades como forma de impulsionar suas vendas. Por meio de collabs e parcerias, essas personalidades compartilham com as empresas a responsabilidade de criarem produtos ou serviços em conjunto, para conquistar novos públicos e alavancar o marketing de seus negócios.

No phygital, o consumidor o post primeiro, depois faz a compra

Essa tendência se consolidou em um cenário pandêmico, onde o universo phygital ganha destaque e a influência das celebridades passa a ter mais engajamento. Em um cenário de home office, popularização de delivery e necessidade de permanecer em casa, os relatos passaram a ter um significado muito maior ao público no geral e essa troca passou a ganhar cada vez mais relevância de mercado, conquistando aos poucos, um espaço relevante na criação da narrativa de campanhas e coleções.

A experiência faz parte da rotina do consumidor e o fator de encantamento também está atrelado aos processos tecnológicos e na autoridade dessas personalidades, que compartilham suas criações em testes e experiências, gerando credibilidade e autonomia nos conteúdos, fazendo com que os influenciadores estejam mais presentes na tomada de decisão de compra do consumidor.

Collabs, parcerias e produtos "by"

O levantamento da Comscore, aponta que o setor de beleza segue entre os mais importantes para o público brasileiro na internet, destacando nomes de influenciadores como Camila Loures, que soma mais de 45 milhões de seguidores em todas as suas plataformas sociais e que está entre o top 3 com maior número de ações nas redes brasileiras. A audiência youtuber fez com que a marca Vult convidasse a personalidade para assinar a campanha "A Primeira Vez a Gente Não Esquece”.

Para a novidade, Camila Loures participou da construção de todo o portfólio escolhendo os produtos, cores, nomes e cada detalhe para a elaboração da sua primeira linha de maquiagem em conjunto com um time especializado. Além disso, a influenciadora também colaborou no processo criativo das embalagens e na logo da coleção, que traz o formato de coração – marca registrada de Camila.

Junto à posta em personalidades, as empresas também atendem à procura por produtos inovadores. A nova coleção conta com a Tecnologia Real Color, exclusiva no Brasil e proprietária da marca, que garante que a cor da embalagem fique a mesma na pele após a aplicação. Em uma pesquisa de consumo divulgada em 2022 pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), a subcategoria “maquiagem multifuncional” teve alta e apresentou um crescimento expressivo de 71% em valor de vendas ex-factor. Seguindo a tendência a paleta multifuncional da Vult leva o sufixo "by Camila Loures", sinalizando a parceria e autoria da influenciadora.

A Vult já tinha aderido a tendência das collabs em 2021, quando fez sua primeira linha colaborativa com a influenciadora Rica de Marré e também apostou em coleção com a cantora Lexa. Com estratégia similar, a Eudora lançou a coleção GLAM by Camila Queiroz, a primeira linha de maquiagem assinada pela atriz e modelo. A parceria de longa data entre a label e a celebridade ganha ainda mais destaque com esse lançamento que une a expertise e a qualidade de Eudora com a aspiração e a elegância de Camila.

É evidente que a parceria entre celebridades do mundo digital segue uma tendência forte entre as marcas de produtos de beleza. É provável que, com a intensa aceleração dos meios de comunicação deste universo, ela se solidifique como padrão de estratégia do setor.

