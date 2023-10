As marcas com as melhores experiências para os clientes, segundo o Experience Awards 2023

A SoluCX, líder em pesquisa de satisfação e NPS no Brasil, em parceria com EXAME, Houer, Automotive Business e Gouvêa Experience, reconheceu as empresas que oferecem a melhor experiência aos seus clientes em 3 setores do mercado: utilities, mobilidade e varejo. O Experience Awards certificou 311 marcas nas três edições do evento que já ocorreram este ano, avaliou mais de 748 empresas e ouviu mais de 535 mil consumidores para identificar as mais bem avaliadas pelos clientes. Conheça as marcas certificadas no site oficial da premiação.

Sobre o Experience Awards

Para facilitar o reconhecimento das empresas e aumentar o poder de penetração do evento, o Experience Awards 2023 foi dividido em 6 edições, cada uma voltada para um grupo de setores específico. Ao todo, foram 1 milhão de opiniões de consumidores, 1600 marcas monitoradas e 69 categorias entre os setores de: utilities, mobilidade, varejo, financeiro, saúde, seguros, turismo, educação, indústria e telecom. Veja como foi a premiação em 2022.

Metodologia

A metodologia utilizada na premiação é o NPS (Net Promoter Score), a métrica de satisfação do cliente mais popular do mercado. Por meio de um painel com mais de 700 mil consumidores cadastrados, as marcas são avaliadas e os respondentes deixam a sua percepção sobre elas, tornando a premiação 100% voz dos clientes. Conheça mais sobre a metodologia no site oficial da premiação.

A premiação, que nos últimos anos era chamada de NPS Awards, reconhece todas as empresas que possuem um NPS acima da média em sua categoria com a “Certificação Experience”.

“O selo de reconhecimento é uma forma de valorizar as marcas que estão se destacando na era das experiências e mostrar para mercado e consumidores, quais empresas estão realmente preocupadas em oferecer jornadas de excelência para seus clientes”, aponta Tiago Serrano, CEO da SoluCX.

Insights do setor

Na pesquisa realizada para a premiação, são obtidos insights importantes sobre a experiência do cliente com as marcas e setores avaliados, como por exemplo, a média do NPS dos setores e share of experience. Além disso, a pesquisa apontou quais são as maiores oportunidades de atuação das empresas na experiência dos clientes em todas as categorias avaliadas.

Varejo

Academias - Panobianco*, Alpha Fitness, Bluefit, Bodytech, Selfit, Smartfit;

Panobianco*, Alpha Fitness, Bluefit, Bodytech, Selfit, Smartfit; Aplicativos de Delivery - Zé Delivery*, IFood;

Zé Delivery*, IFood; Atacados e Atacarejos - Assaí Atacadista*, Atacadão;

- Assaí Atacadista*, Atacadão; Beleza e Cosméticos - O Boticário*, Avon, Beleza na Web, Época Cosméticos, Eudora, Forever Liss, Mary Kay, Natura, Quem Disse Berenice?, Sephora, Sumirê, Vult;

O Boticário*, Avon, Beleza na Web, Época Cosméticos, Eudora, Forever Liss, Mary Kay, Natura, Quem Disse Berenice?, Sephora, Sumirê, Vult; Cafeterias, Sorveterias e Sobremesas - Cacau Show*, Brasil Cacau, Casa de Bolos, Chiquinho Sorvetes, Kopenhagen, Oggi Sorvetes, Sodiê Doces;

Cacau Show*, Brasil Cacau, Casa de Bolos, Chiquinho Sorvetes, Kopenhagen, Oggi Sorvetes, Sodiê Doces; Casa e Decoração - Karsten*, Armarinhos Fernando, Artex, Camicado, Castor, Dohler, MMartan, Ortobom, Santista Decora, Tok&Stok, Zelo;

Karsten*, Armarinhos Fernando, Artex, Camicado, Castor, Dohler, MMartan, Ortobom, Santista Decora, Tok&Stok, Zelo; Conveniência - Americanas*, Carrefour Bairro, Carrefour Express, Carrefour Market, Frango Assado, Natural da Terra, Mini Extra, Minuto Pão de Açúcar, Oba Hortifruti, Shell Select;

- Americanas*, Carrefour Bairro, Carrefour Express, Carrefour Market, Frango Assado, Natural da Terra, Mini Extra, Minuto Pão de Açúcar, Oba Hortifruti, Shell Select; Drogarias - Drogarias Pacheco*, Droga Raia, Drogaria São Paulo, Drogaria Venancio, Drogasil, Farmácia Preço Popular, Farmácias Pague Menos, UltraFarma;

Drogarias Pacheco*, Droga Raia, Drogaria São Paulo, Drogaria Venancio, Drogasil, Farmácia Preço Popular, Farmácias Pague Menos, UltraFarma; Eletromóveis - Magazine Luiza*, Casas Bahia, Fast Shop, Madeira Madeira, Polishop, Ponto, Tok&Stok;

- Magazine Luiza*, Casas Bahia, Fast Shop, Madeira Madeira, Polishop, Ponto, Tok&Stok; Fast Food - KFC*, Burger King, Jeronimo, McDonald's, Pizza Hut, Popeyes, Spoleto, Subway;

KFC*, Burger King, Jeronimo, McDonald's, Pizza Hut, Popeyes, Spoleto, Subway; Franquias - O Boticário*, Burger King, Cacau Show, CCAA, Chilli Beans, Chiquinho Sorvetes, Hering, Lubrax+, McDonald's, Oggi Sorvetes, Ortobom, Subway;

O Boticário*, Burger King, Cacau Show, CCAA, Chilli Beans, Chiquinho Sorvetes, Hering, Lubrax+, McDonald's, Oggi Sorvetes, Ortobom, Subway; Marketplaces - Amazon*, Americanas, Carrefour, Casas Bahia, Elo7, Extra, Magazine Luiza, Mercado Livre, Ponto, Shopee, Shoptime, Submarino;

Amazon*, Americanas, Carrefour, Casas Bahia, Elo7, Extra, Magazine Luiza, Mercado Livre, Ponto, Shopee, Shoptime, Submarino; Materiais de Construção - Leroy Merlin*, C&C, Joli, Portobello Shop, Sodimac, Telhanorte;

- Leroy Merlin*, C&C, Joli, Portobello Shop, Sodimac, Telhanorte; Moda - Shein*, Arezzo, Calvin Klein, Centauro, Colcci, Dafiti, Havaianas, Hering, Levi's, Lupo, Melissa, Netshoes, Reserva, Santa Lolla, Usaflex, Vivara, Zattini;

Shein*, Arezzo, Calvin Klein, Centauro, Colcci, Dafiti, Havaianas, Hering, Levi's, Lupo, Melissa, Netshoes, Reserva, Santa Lolla, Usaflex, Vivara, Zattini; Óticas - Produto - Óculos Gucci*, Óculos Armani Exchange, Óculos Chilli Beans, Óculos Dolce & Gabbana, Óculos Guess, Óculos Michael Kors, Óculos Mormaii, Óculos Oakley, Óculos Prada, Óculos Ralph Lauren, Óculos Ray-Ban, Óculos Tommy Hilfiger, Óculos Versace, Óculos Vogue;

Óculos Gucci*, Óculos Armani Exchange, Óculos Chilli Beans, Óculos Dolce & Gabbana, Óculos Guess, Óculos Michael Kors, Óculos Mormaii, Óculos Oakley, Óculos Prada, Óculos Ralph Lauren, Óculos Ray-Ban, Óculos Tommy Hilfiger, Óculos Versace, Óculos Vogue; Óticas - Serviço - Lojas Ray-Ban*, Chilli Beans, Fuel, Oakley, Ótica Chilli Beans, Óticas Carol, Óticas Diniz;

Lojas Ray-Ban*, Chilli Beans, Fuel, Oakley, Ótica Chilli Beans, Óticas Carol, Óticas Diniz; Pet - Petlove*, Cobasi, Petz;

Petlove*, Cobasi, Petz; Restaurantes - Fogo de Chão*, Coco Bambu, Divino Fogão, Mania de Churrasco, Outback;

Fogo de Chão*, Coco Bambu, Divino Fogão, Mania de Churrasco, Outback; Shoppings - Riomar Recife*, Barrashopping, BarrashoppingSul, Flamboyant, Norteshopping, Parkshopping Brasília, Parkshopping Barigui, Parque D. Pedro Shopping, Passeio Das Águas Shopping, Riomar Fortaleza, Salvador Shopping, Shopping Iguatemi Campinas, Shopping Iguatemi Esplanada, Shopping Iguatemi Fortaleza, Shopping Iguatemi Porto Alegre, Shopping Recife;

Riomar Recife*, Barrashopping, BarrashoppingSul, Flamboyant, Norteshopping, Parkshopping Brasília, Parkshopping Barigui, Parque D. Pedro Shopping, Passeio Das Águas Shopping, Riomar Fortaleza, Salvador Shopping, Shopping Iguatemi Campinas, Shopping Iguatemi Esplanada, Shopping Iguatemi Fortaleza, Shopping Iguatemi Porto Alegre, Shopping Recife; Supermercados - Supermercados Guanabara*, Carrefour, Condor, Mart Minas, Prezunik Cencosud, Super Bompreço, Super Muffato, Supermarket, Supermercado Mundial, Supermercados BH, Supermercados Pague Menos, Zaffari;

Mobilidade

Aeroportos - Aeroporto Internacional De Florianópolis*, Aeroporto De Maceió, Aeroporto De Vitória, BH Airport, Aeroporto De Brasília, Aeroporto De Curitiba, Aeroporto De Porto Alegre, Aeroporto De São Paulo - Congonhas, Aeroporto De São Paulo - Guarulhos, Viracopos Airport, Aeroporto De Recife - Guararapes, Aeroporto Rio Galeão, Aeroporto Santos Dumont;

Aeroporto Internacional De Florianópolis*, Aeroporto De Maceió, Aeroporto De Vitória, BH Airport, Aeroporto De Brasília, Aeroporto De Curitiba, Aeroporto De Porto Alegre, Aeroporto De São Paulo - Congonhas, Aeroporto De São Paulo - Guarulhos, Viracopos Airport, Aeroporto De Recife - Guararapes, Aeroporto Rio Galeão, Aeroporto Santos Dumont; Automóveis - Honda*, Chevrolet, Fiat, Ford, Hyundai, Nissan, Toyota, Volkswagen;

Honda*, Chevrolet, Fiat, Ford, Hyundai, Nissan, Toyota, Volkswagen; Autopeças Produto - Moura*, Bridgestone, Castrol, Cofap, Dunlop, Goodyear, Havoline, Heliar, Michelin, Mobil, Pirelli;

Moura*, Bridgestone, Castrol, Cofap, Dunlop, Goodyear, Havoline, Heliar, Michelin, Mobil, Pirelli; Autopeças Serviço - Dpaschoal*, Accioly GM, Achei Pneus, Bompreço Auto Peças, Connect Parts, General Car, HiperVarejo, Jocar, MercadoCar, Paulinho Motos, PneuStore, Premier Shop, Sportbay, Tuning Parts;

Dpaschoal*, Accioly GM, Achei Pneus, Bompreço Auto Peças, Connect Parts, General Car, HiperVarejo, Jocar, MercadoCar, Paulinho Motos, PneuStore, Premier Shop, Sportbay, Tuning Parts; Caminhões - Caminhões Mercedes Benz*, Caminhões Ford, Caminhões Iveco, Caminhões Scania, Caminhões Volkswagen, Caminhões Volvo;

Caminhões Mercedes Benz*, Caminhões Ford, Caminhões Iveco, Caminhões Scania, Caminhões Volkswagen, Caminhões Volvo; Locadora de Veículos - Localiza*, Carro Fácil - Porto Seguro, Meoo - Localiza; Movida, Sign and Drive - Volkswagen;

Localiza*, Carro Fácil - Porto Seguro, Meoo - Localiza; Movida, Sign and Drive - Volkswagen; Mobilidade Aérea - Azul*, LATAM;

Azul*, LATAM; Mobilidade Rodoviária - Auto Viação 1001*, Águia Branca, Buser, Catarinense, Cometa, Guanabara, Viação Garcia;

Auto Viação 1001*, Águia Branca, Buser, Catarinense, Cometa, Guanabara, Viação Garcia; Mobtechs - Moovit*, 99, ClickBus, Sem Parar, Uber;

Moovit*, 99, ClickBus, Sem Parar, Uber; Motocicletas - Honda Motos*, BMW, Kawasaki, Yamaha;

Honda Motos*, BMW, Kawasaki, Yamaha; Postos de Combustíveis - Ipiranga*, Petrobras BR, Shell;

Ipiranga*, Petrobras BR, Shell; Transportadoras - Loggi*, Azul Cargo Express, Braspress, DHL, Gollog, FedEx, Jadlog, Latam Cargo, RTE Rodonaves, TNT Mercúrio Cargas;

Utilities