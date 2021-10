Elgin faz 70 anos com campanha que mostra versatilidade e apostas da marca

Empresa de refrigeração, energia solar e outras frentes de atuação, a Elgin completa 70 anos e lança uma campanha publicitária para contar sua história. A ação "mais do que você imagina" busca apresentar as práticas de responsabilidade socioambiental, inovação e diversificação da empresa.

A campanha produzida pela Allternativa Films X possui três filmes de 1 minuto, 30 segundos e 15 segundos, é estrelada pelo casal de atores Flávia Alessandra e Otaviano Costa.

A veiculação será feita pelo período de um ano nas plataformas digitais, mídias sociais e mídia out of home (OOH) - como em relógios digitais, abrigos de ônibus, shoppings, outdoors, metrôs, Rádio Transamérica e em placas publicitárias nos jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

"Ao longo de sete décadas, a empresa tornou-se uma marca conhecida por sua qualidade, credibilidade e inovações constantes, sempre com foco no bem-estar das pessoas e na preservação ambiental, utilizando atributos que colaboram com as metas de redução de emissão de poluentes e baixos níveis de consumo de energia", diz Rafael Feder, presidente da empresa em entrevista à EXAME.

A atuação da companhia no mercado brasileiro se iniciou pelo segmento de máquinas de costura e hoje possui um portfólio diversificado com mais de doze mil produtos, para uso comercial e residencial, nos segmentos de Ar-Condicionado, Automação Comercial, Energia Solar, Escritório, Iluminação, Mídias, Informática, Pilhas e Carregadores, Refrigeração, Segurança, Telefonia e Eletroportáteis.

"A nova campanha traduz o momento atual em que a empresa vive, com o direcionamento para as transformações digitais e de comunicação - online e offline -, ressaltando a importância das inovações e transformações, mas sem esquecer do seu passado pioneiro que a solidificou no mercado brasileiro", diz Feder.

Segundo o executivo, a campanha acontece em um importante momento para a companhia. A Elgin faturou 1.6 bilhões de reais em 2020, e pretende crescer 20% em 2021.

Campanha e negócios

Com direção de criação de Flávio Medeiros, o filme é representado pelo casal de atores Flávia e Otaviano, que aparecem em alguns cenários fictícios e minimalistas para contar a história dos 70 anos da Elgin, passeando pelos segmentos, contando a tradição desde a máquina de costura e reforçando a presença de seus produtos para uso comercial e residencial.

“O momento é de comemoração pelos 70 anos da nossa marca, mas também estamos concentrando esforços em transações que tenham impacto positivo na sociedade. Sabemos que a responsabilidade social começa dentro da nossa própria empresa, por isso, é necessário que estejamos atentos às nossas ações no ecossistema, a fim de proporcionar e manter uma cultura inclusiva dentro e fora da Elgin", diz Feder.

Deste modo, a companhia com mais de 2.400 funcionários que tem metade do faturamento vindo do segmento de ar-condicionados tem buscado inovar nos últimos anos com, por exemplo, paineis de energia solar. "Hoje a frente de energia solar representa 6% do faturamento, mas esperamos que em cinco anos ultrapasse ar-condicionado. Estamos acompanhando as evoluções sociais, a sustentabilidade e comunicando isto nos 70 anos da marca", diz Feder.