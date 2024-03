Miami Open 2024: Lacoste promove ativações dentro e fora das quadras

Patrocinadora desde 2015 do Miami Open, a grife francesa Lacoste dá continuidade à parceria na edição 2024 do torneio de tênis. A competição ocorre entre os dias 19 e 31 de março, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Para a ocasião, a marca promoverá experiências ao público dentro e fora das quadras, por meio de atividades interativas, loja pop-up e outras novidades. Durante o evento, também é esperado que equipe, oficiais, árbitros e pegadores de bola estejam vestidos no estilo French Fashion Sport, com coleção personalizada para o torneio.

Entre os atletas patrocinados pela Lacoste esperados para jogar no Miami Open de 2024 estão Daniil Medvedev, vestindo um kit personalizado, ao lado de Bernarda Pera, Grigor Dimitrov e Arthur Fils, vestindo Team Lacoste, linha principal de materiais voltados para a modalidade da marca.

Fils é o mais novo embaixador de tênis Lacoste, juntando-se ao elenco para 2024. O número 1 do mundo Novak Djokovic não disputa a competição, mas estará presente em ativações da marca em Miami, assim como os demais jogadores do Time Lacoste.

Loja pop-up da Lacoste no Miami Open (Divulgação/Lacoste)

Durante o evento, a Lacoste também contará com uma loja temporária especial, além de um trailer e quiosques em todo o complexo. O público poderá comprar a coleção co-branded do torneio, produtos sazonais e principais do Croco. Ainda será possível personalizar as compras com patches exclusivos.

Entre as lembranças selecionadas para o Miami Opem estão guarda-chuvas, ponchos, toalhas, copos térmicos, crocodilo de pelúcia, todos em verde e branco, cores características da grife francesa.

Para aqueles que não estiverem presentes no Hard Rock Stadium, as lojas da Lacoste no Aventura Mall, na Lincoln Road, e em Boca Raton também estarão celebrando o Miami Open com uma exibição visual focada nos jogadores da marca e na coleção co-branded.

O drop dedicado ao torneio permite que os fãs explorem peças usadas dentro e fora das quadras, projetadas com a cidade em mente, Miami, no centro do design. Tons pastéis homenageiam a vibração que envolve a casa do torneio e podem ser encontrados em jaquetas, polos, camisetas, bonés e demais peças da marca.