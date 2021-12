De olho em metaverso, Lacta lança loja virtual 3D

A Lacta vai lançar, no próximo dia 10, uma loja virtual em 3D. O objetivo é aproximar a marca do conceito de Metaverso, que tem ganhado cada vez mais popularidade desde a mudança de nome do Facebook. A chave desse conceito está em misturar ambientes do mundo físico e digital de forma cada vez mais integrada -- não à toa, a Meta também é dona de uma empresa de óculos de realidade virtual, um item que colabora para essa nova experiência. No caso da Lacta, ainda não se trata de uma experiência que necessite de gadgets como esse. Pelo contrário, a proposta é ser simples e fácil de usar.

Por meio do site, desenvolvido em parceria com a Byond XR, os clientes terão a experiência de visualizar prateleiras e andar pela loja, como fariam em um ambiente físico. Tudo é feito clicando e arrastando cada seção (nos moldes de como é ver imagens 3D no Facebook). A ideia é que o canal funcione como uma versão virtual da loja online sazonal que a marca mantinha durante a Páscoa -- só que, dessa vez, com um site que fica disponível o ano todo. E com os 79 produtos que a marca tem.

“O e-commerce tem sido o nosso maior canal de crescimento. Aumentamos quatro dígitos em 2020 e crescemos 91% em 2021, sempre com a estratégia de estar presente em qualquer lugar que o consumidor puder nos procurar. Quisemos fazer algo diferente do que o setor tem feito, também mirando facilitar a vida do consumidor”, diz Alvaro Garcia, diretor de marketing da Mondelez Brasil.

Proporcionalmente ao faturamento, a operação digital tem apresentado crescimento acelerado. Considerando somente a Páscoa, o e-commerce representava 8% da receita gerada, percentual que subiu para 13% em 2021 e há a expectativa de que fique entre 15% a 20% em 2022.

A companhia não divulga o valor do investimento no site novo, nem metas atreladas à nova loja virtual. O que a Lacta afirma é que a expectativa da companhia é crescer três dígitos no e-commerce no próximo ano, ampliando a integração entre os canais físico e digital. Hoje, a empresa está presente em mais de 2 mil pontos de e-commerce (o que inclui supermercados e marketplaces), além de um número muito maior de lojas físicas em todo o país.

“Queremos que o e-commerce cresça, mas não temos nenhuma pretensão de que ele compre apenas na loja da Lacta. Nosso objetivo é completar o ecossistema”, diz Alvaro.

A Lacta não está sozinha nesse teste de universos cada vez mais próximos da experiência do mundo físico, mesmo sendo, aparentemente, pioneira na indústria de chocolates a aderir a essa tecnologia. Recentemente, as lojas Renner anunciaram produtos em uma live do Instagram, que podiam ser conferidos em uma loja 3D virtual. Fora do país, cada vez mais marcas também procuram seu lugar em meio ao crescimento do mundo digital. A Nike, por exemplo, solicitou recentemente um registro de patente para uso da marca em ativos virtuais, a Gucci vendeu uma bolsa no game Roblox por mais de R$ 20 mil e a Balenciaga, Vans e Louis Vuitton também já têm alguma iniciativa nesse universo.

O potencial para crescer existe -- e muito. Um estudo divulgado pela Kantar Ibope Media mostrou que apenas 6% dos brasileiros já usam alguma versão do metaverso, o que equivale a 4,9 milhões de pessoas. Lembrando que cerca de 134 milhões acessam a internet no país, o potencial para crescer está bastante claro. E a Lacta não quer ficar de fora dessa tendência.