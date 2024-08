De 32°C para 15°C: São Paulo terá queda brusca de temperatura durante o fim de semana

O clima em São Paulo passará por uma mudança significativa nos próximos dias, com uma forte queda de temperatura durante o fim de semana. Após dias quentes, sexta-feira, 23, não será diferente e terá temperatura máxima de 32°C. É no sábado e no domingo que o frio chega e as temperaturas caem para 24°C e 15°C, respectivamente.

Veja a previsão do tempo completa em São Paulo

Previsão do tempo em SP

Sexta-feira , 23, terá máxima de 32°C e mínima de 16°C.

, 23, terá máxima de 32°C e mínima de 16°C. No sábado , 24, a queda de temperatura será acompanhada de chuvisco, com volume de 2 mm de chuva e a temperatura mínima atingindo 14°C.

, 24, a queda de temperatura será acompanhada de chuvisco, com volume de 2 mm de chuva e a temperatura mínima atingindo 14°C. Já no domingo, 25, além da máxima de 15°C, há previsão de chuva fraca, com volume estimado em 20 mm.

O domingo também registrará a temperatura mínima mais baixa do período, com apenas 9°C, indicando uma sensação de frio ainda mais intensa.

Umidade e sensação térmica

Com a mudança no clima, a umidade relativa do ar também terá um aumento expressivo, saindo dos 40% na sexta-feira para 87% no domingo, mantendo-se elevada na segunda-feira, com 79%. Isso, combinado com a previsão de chuva, contribuirá para uma sensação térmica ainda mais fria, com mínimas esperadas de 6°C no domingo e 4°C na segunda-feira.

Essa mudança brusca no clima requer atenção especial da população, que deve se preparar para temperaturas significativamente mais baixas e condições úmidas no final de semana e início da próxima semana.

