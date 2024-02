De copo Stanley a J Balvin: Nosso Camarote investe R$ 28 mi, amplia espaço e atrai marcas na Sapucaí

Para além dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, os camarotes figuram como atrações à parte, que também incrementam a economia durante o Carnaval. Em 2024, a festa deve movimentar 5 bilhões de reais, segundo a prefeitura.

Recheados de shows e artistas, inclusive internacionais, bebidas e comidas liberadas, ativações de marcas e outros luxos e comodidades, esses espaços exclusivos atraem foliões de todo o Brasil dispostos a desembolsarem mais de quatro dígitos pela experiência.

Somente na Sapucaí, há mais de 10 opções, a exemplo de Allegria, Camarote N1 e Arara, com preços que podem passar de 10 mil reais, a depender da quantidade de dias. Para fazer frente à concorrência, os espaços não economizam. O Nosso Camarote, por exemplo, aumentou o investimento de R$ 25 milhões, em 2023, para R$ 28 milhões, em 2024.

“Uma evolução considerável, que pode ser vista em diferentes aspectos da experiência. Uma estrutura maior, nova zona gourmet, atrações estreladas e muito mais”, diz Carol Sampaio, empresária que comanda o espaço desde 2018, juntamente com o sócio Gabriel David.

Em cinco dias de duração, entre grupos de acesso, especial e desfile das campeãs, o Nosso Camarote espera um público superior a 18 mil pessoas. Para isso, além de trazer uma atração internacional pela primeira vez, o cantor colombiano J Balvim, ampliou a estrutura, localizada no lado par do Sambódromo, mais especificamente no Setor 10.

A área total aumentou de 2.798 metros quadrados para 3.130 metros quadrados, em seus dois andares. A frisa com vista para os desfiles na avenida também cresceu de 1030 metros quadrados para 1100 metros quadrados. “Temos agora a maior frisa de todos os camarotes na avenida”, destaca Sampaio, que não revela o faturamento esperado para o período.

Os ingressos para o Nosso Camarote variam de 1800 reais a 5900 reais. Também há pacotes para todos os dias de festa, que excedem os 16 mil reais. A marca vende em média 3500 ingressos por dia.

Outra novidade envolve o buffet do camarote, que este ano conta com três áreas gourmet. A primeira é assinada pelo restaurante Capim Santo. Na frisa interna, a comida é do Belmonte. Já na externa, estão os hambúrgueres do TT Burguer e da Três Burguer.

Segundo a empresária, o objetivo é potencializar o Carnaval e proporcionar experiências memoráveis. "Investimos em uma estrutura que marque a noite de cada uma das pessoas que passarem pelo espaço." A programação de shows inclui ainda nomes, como Anitta, MC Cabelinho, Léo Santana, Orochi, Gloria Groove e Belo.

O espaço também oferece pista de dança, telões de LED, bares, áreas de descanso e maquiagem, chapelaria e banheiros e ativações de patrocinadores, os quais, este ano, totalizam um número recorde de 20 marcas.

"Cada cota varia muito, pois existem entregas e demandas de diferentes tipos e tamanhos, é difícil mensurar (o valor) de forma individual. A participação delas vêm de diferentes formas, desde a exclusividade de uma marca de destilado até a venda de um brinde personalizado no site", explica Sampaio. Entre as parcerias, incluem Bradesco, Stanley, Ágora, Reserva, Colgate, Eudora, Beleza na Web, Ambev e Red Bull.

“Seguimos muito bem posicionados no mercado. Além de oferecer o melhor em termos de estrutura para os convidados, também temos um time estrelado de patrocinadores que se empenharam em entregar experiências únicas, da gastronomia à beleza”, garante a empresária.