Com mais de 70 atrações, Camarote Salvador prevê movimentar cerca de R$ 150 milhões

Considerada uma das maiores festas privadas de Carnaval no Brasil, com 70 atrações e vitrine para marcas, o Camarote Salvador, lançado há mais de 20 anos na Bahia, espera receber este ano um público de 5 mil pessoas no circuito Barra-Ondina e prevê movimentar cerca de 150 milhões de reais na economia local ao longo de seis dias.

Com boa parte dos ingressos já esgotados, a edição 2024, que começa no próximo dia 8 e vai até 13 de fevereiro, aposta na conexão entre o verão, a energia carnavalesca e a cultura soteropolitana para o conceito da festa, que tem como mote a frase “Antes que o verão acabe”.

O diferencial, segundo Luciana Villas Boas, diretora-executiva da Premium Entretenimento, responsável pelo Camarote Salvador, também se concentra na pruralidade de ritmos musicais, estrutura e oferta de serviços premium, especialmente bebida e comida, além de ativações das mais de 15 marcas parceiras, como Grupo Petrópolis, Red Bull, Chevrolet, Nespresso, Schutz e Sephora.

“Ao lado das empresas, idealizamos ações que vão promover mais diversão e experiências memoráveis. Assim, planejamos ampliar a ligação do público com o camarote, as marcas e o Carnaval baiano”, destaca Villas Boas, que não informa o investimento total para a realização do evento, mas revela alta de 20%.

Segundo a executiva, o faturamento aumentou em 25% somente com patrocínio este ano, em relação a 2023. As cotas variam de 150 mil reais a 2,8 milhões de reais. Contando com a venda de ingressos (que têm ticket médio 3.500 reais) a porcentagem deve subir para 30%.

"Fechamos menos parcerias em 2024, mas o investimento foi maior se comparado com o ano passado. Estamos felizes com o resultado. Muitas das cotas são renovações e a gente percebe que os patrocínios estão vindo encorpados, com foco maior na interação com o público presente."

Dois palcos e mais de 10 mil metros quadrados

Em sua 22ª edição, o Camarote Salvador foi criado pelos empresários Luiz Eduardo Magalhães Filho e Paulo Góes, em um momento no qual os foliões começaram a demandar por mais estrutura de serviço e conforto durante o Carnaval. O espaço começou como um local onde as pessoas se encontravam para ver o trio elétrico. A proposta, contudo, mudou há cerca de 12 anos.

"Os camarotes evoluíram a passaram a oferecer atrações e a investir em serviços de alimento, bebida e palcos internos", conta Villas Boas. "O Camarote Salvador foi pioneiro. Lançamos a balada, um clube com música eletrônica, que foi um marco na história dos camarotes, porque trouxe outro tipo de música para Salvador, além do axé", complementa.

O evento foi crescendo ao longo dos anos e ganhando proporção. Atualmente, além do mirante para assistir aos trios elétricos do circuito Barra-Ondina, conta com uma estrutura distribuída em mais de 10 mil metros quadrados e dois palcos. O Palco Praia recebe as bandas dos mais variados estilos. Já o Salvador Club, com equipamentos de primeira linha e tecnologia, faz parte da estrutura da boate com música eletrônica.

"A cada ano, inovamos e pensamos em nomes inéditos para o line-up. Agora, vamos fazer mais uma experiência de trazer um ritmo novo, que é o reggaeton. Para isso, convidamos o cantor colombiano J Balvin. O próprio Carnaval de Salvador também vem mudando nos últimos anos, trazendo outras estilos na rua e nos trios."

Atrações do Camarote Salvador 2024

A programação do Camarote Salvador 2024 reúne mais de 70 atrações da cena musical nacional e internacional, entre elas: J Balvin, Disclosure, Kevin O Chris, Péricles, Alok, Carlinhos Brown, Saulo Fernandes, Leo Santana, Pedro Sampaio, Vintage Culture, Timbalada, Banda Eva, Steve Angello e Xanddy Harmonia.

"Estamos voltando ao patamar de 2020, em termos estruturação do mercado de entretenimento, levando em consideração que ficamos dois anos sem Carnaval por causa da pandemia. Ano passado, ainda existia uma euforia pela retomada, mas muitas empresas haviam quebrado e fornecedores deixaram de existir. Para 2024, investimos muito tempo e energia em planejamento", salienta a diretora-executiva da Premium Entretenimento.

Além do espaço gourmet, com serviço open food, garçom volante e opções diversas, como hambúrguer, pizza, massas, comida japonesa, o evento vai oferecer SPA com massoterapeutas, espaço de beleza para maquiagem e customização de camisas diretamente no local.

Pelo segundo ano consecutivo, o público também poderá contar com atendimento personalizado no Hotel Camarote Salvador, fruto da parceria com o Novotel. A hospitalidade localiza-se no Rio Vermelho, bairro que fica a 12 minutos do circuito Barra-Ondina. O pacote inclui transfer VIP com segurança até a entrada do evento, acesso a um salão de beleza exclusivo, concierge 24 horas e spa relaxante.

"Trabalhamos muito a questão da exclusividade, por isso a quantidade limitada de pessoas. Temos essa responsabilidade de prestar o nível de serviço e qualidade que comprometemos", garante Villas Boas.

Durante o show no mirante, os foliões presentes no Camarote Acessível, para pessoas com deficiência e idosos da Prefeitura de Salvador, terão vista privilegiada do espetáculo. Parte dos valores destinados a obras sociais do Camarote Salvador vai beneficiar o Hospital Martagão Gestei.

Ativações de marcas

Na cartela de patrocinadores do Camarote Salvador, constam marcas de setores variados, as quais vão promover ativações e brindes durante a folia, estratégia de marketing adotada para gerar conexão junto ao público e reforçar o posicionamento de mercado.

Como cerveja oficial até 2025 e patrocinadora master pelo terceiro ano, a Petra, por exemplo, assina o Palco Praia. A Chevrolet, além do palco Salvador Club, vai promover um ambiente de flash tattoo. Já a casa de apostas Bora Jogar traz atrativos como o “vending machine”, máquina que permite o jogador se sentir como uma “garra humana” que captura produtos.

Presente no evento pela 17º vez, o grupo francês Pernod Ricard vai disponiblizar bares exclusivos com as marcas Beefeater e Chivas. Outra presença confirmada é a de Red Bull, parceira do Camarote Salvador há mais de 15 anos, além de Ellus, que viabilizará a customização de camisetas, e Sephora, com espaço de maquiagem.

Seguindo a temática da festa, o Camarote Salvador também procurou valorizar a cultura soteropolitana, por meio de marcas baianas. A Avatim, dedicada a cuidados pessoais e beleza, vai oferecer um spa com serviços como massagem, e a SuperCoffee, da Cafeine Army, marcará presença com ação de sampling, distribuindo amostras do produto pronto para beber.

O evento ainda conta com as empresas Schutz, Eletromidia, Guaraná Antarctica, Tônica Antarctica, Nespresso, Ovvi e Juxx.

Verão, Carnaval e Salvador

Idealizado em parceria com a agência Messs, o tema do Camarote Salvador 2024 busca transmitir a potência de uma das maiores festas populares do mundo e suas raízes no solo baiano. O conceito, “Antes que o verão acabe”, também quer celebrar encontros e sentimentos proporcionados pela folia momesca.

Salvador é reconhecida pela Unesco como a “Cidade da Música”, sendo um dos principais destinos de turistas estrangeiros, os quais a procuram por diversão e para aproveitar as belezas naturais e patrimônios culturais.

“Todos que chegam em Salvador dizem que sentem uma energia diferente. A nossa ideia partiu desse sentimento tão próprio e único. Então, nada mais justo do que homenagear, de uma só vez, o Carnaval e a capital baiana, que tanto representa vitalidade e celebração”, explica a diretora-executiva da Premium Entretenimento.

"Trouxemos trabalhos de artistas locais desconhecidos para a cenografia. Fizemos uma extensa pesquisa para dar visibilidade à riqueza cultural da cidade, para além do que já é amplamente conhecido. 90% do nosso público é turista, e que gasta em média 15 mil reais no Carnaval. Então, temos um papel grande nesse contexto, de mostrar que em Salvador também há entretenimento e serviços de qualidade", finaliza.