Comida natural com frete grátis? Liv Up faz promoção a partir desta sexta

A alta recorde de casos de coronavírus no Brasil reforça a preocupação com o distanciamento social. Mas, quando a fome bate à porta e a vontade de ir para o fogão é escassa, o que fazer? Pensando nesse cenário, a LivUp, foodtech de refeições saudáveis, vai vender refeições com frete grátis para todo o país. A ação vale a partir dessa sexta-feira (5) e será válida pelos próximos 15 dias.

Para aproveitar a promoção, consumidores de todo o Brasil podem inserir o cupom FICAEMCASA no site. A quem estiver em São Paulo, a empresa também vai oferecer isenção no frete para pedidos de pizzas e saladas feitos via aplicativo, com o cupom SECUIDA.

"Queremos ajudar as pessoas a se cuidarem e assumirem uma postura ativa para cuidarmos uns dos outros. Esse é também um papel social das empresas dentro da realidade que enfrentamos" afirma o CEO e fundador Victor Santos.

Essa não é a primeira ação que a empresa faz por causa da pandemia. No último ano, a LivUp passou a vender papinhas de bebê em seu site -- uma oportunidade vista no meio da pandemia, pensada em fornecer saúde e praticidade para quem tem crianças dentro de casa.

Os produtos estão disponíveis em 12 sabores, custam entre R$9,50 e R$11,90 e estão disponíveis no site para as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro.