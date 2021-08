Cerveja grátis: Lagunitas distribui duas unidades por pessoa no IPA Day

Os amantes de cerveja celebram em agosto o IPA Day (Dia Internacional da cerveja tipo India Pale Ale). Pensando neste público, a cervejaria californiana Lagunitas realiza nos dias 07 e 08 de agosto, uma experiência interativa na qual é possível levar para casa duas long necks IPA gratuitamente.

Gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

A ativação estará aberta ao público das 12h às 18h, tanto no sábado quanto no domingo, no estacionamento do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Segundo a marca, tudo acontecerá respeitando as regras de distanciamento social, com o público dentro dos carros.

A primeira edição do Lagunitas IPA DAY em 2020, também em formato drive-thru, e recebeu mais de 860 pessoas. Neste ano, ainda com limitações impostas pela pandemia, a ativação segue o mesmo formato, mas antes de receber o kit com as cervejas, os ocupantes dos veículos vão passar por uma experiência em que criam significados com a sigla IPA.

O objetivo é que, no fim da ativação, todos sejam apresentados e entendam quais são as principais características que fazem a cerveja India Pale Ale conquistar cada mais adeptos e por quais razões a Lagunitas é uma das maiores do estilo.

"Nosso intuito é celebrar esta data com as pessoas que curtem tomar uma boa cerveja e também compartilhar, com leveza e bom-humor, um pouco mais de conhecimento a respeito do estilo IPA, um dos mais amados do mundo. Esperamos que mais uma vez o público compareça, se divirta curtindo a vibe californiana e leve as suas Lagunitas para casa”, diz Lucas Pires, gerente de marketing de Lagunitas no Brasil.

Os consumidores também podem adquirir camisetas e copos estilizados de Lagunitas. A verba arrecadada será direcionada para as ONGs de adoção de cães parceiras da marca: a Amigos de São Francisco e a Natureza em Forma. Na edição passada mais de 10 mil reais foram arrecadados para estas instituições.

Para participar da ação e retirar as cervejas será preciso realizar um cadastro no início da experiência, para isso basta apresentar um documento com foto no local. O acesso ao drive-thru é permitido apenas para maiores de 18 anos e menores de idade não podem entrar mesmo acompanhados por seus responsáveis.

Cada pessoa receberá duas long necks lacradas e em temperatura ambiente, sujeito a disponibilidade de estoque, prevista para mais de 4 mil unidades. A estrutura montada no estacionamento do Ginásio do Ibirapuera será o ponto de entrega das cervejas para consumo em casa.

Assine a EXAME e acesse as notícias que afetam o seu bolso.