CEO da V4 Company ensina como ganhar até R$ 10 mil por mês com marketing

O marketing digital é um assunto que domina o ecossistema empreendedor. Não à toa, a procura por se aprofundar no tema é constante entre qualquer pessoa que busca posicionamento profissional. Seja com o objetivo de avançar na carreira enquanto profissional da área ou desenvolver seu próprio negócio, os conhecimentos e habilidades do marketing digital se tornam essenciais para o sucesso na internet (e fora dela).

A V4 Company, maior assessoria de marketing do Brasil, entende essas necessidades e, junto com a EXAME, estará contribuindo com a formação dos futuros profissionais da área através de uma masterclass ao vivo.

A aula será ministrada no dia 15 de fevereiro, às 19h, pelo CEO e fundador da V4: Dener Lippert, que estudou marketing na Universidade La Salle e é um profissional com vasta experiência no ramo. Fundou sua primeira empresa aos 14 anos e, aos 18, fundou a V4, que quase uma década depois conta com 100 escritórios e mais de 300 profissionais.

De acordo com Lippert, o profissional de marketing digital tem a possibilidade de ganhar até R$ 10 mil por mês na internet utilizando as dez habilidades que ele planeja compartilhar durante a aula.

