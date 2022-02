Como Dafiti, Tok&Stok e Marisa cresceram com live commerce

Por Bússola

A pandemia provocou movimentos em vários setores e que vão continuar nos próximos anos. Um deles é a live commerce, que ganhou mais maturidade ao longo de 2021. Marcas como a Dafiti, Tok&Stok, Marisa adotaram o novo modelo gerando bons resultados, especialmente durante a Black Friday. E esse foi um indicador sobre o potencial de um mercado promissor para este ano.

A live commerce, formato inovador de vendas online que integra transmissões ao vivo com o e-commerce, criada na China, tem se acelerado no mundo todo. De olho nessa tendência, já em 2020, a Haus, do grupo Stefanini, criou a solução de live commerce integrada às principais plataformas de e-commerce do mercado para as marcas venderem pelo novo formato, sem precisar criar mais um canal de venda.

A plataforma de e-commerce Dafiti, focada em roupas infantis, calçados, roupas esportivas e moda feminina, por exemplo, realizou quatro lives na última Black Friday e atingiu uma frequência bastante consistente. Antes, entre os meses de setembro e novembro, foram 12 transmissões valendo como um "esquenta" para a famosa última sexta-feira de novembro.

Em termos de resultados, a marca viu crescer em 90% o envolvimento do público ao longo de 2021, refletindo especialmente nas metas de vendas atribuídas às lives e cupons utilizados nas mesmas, que cresceram em mais de 72% no período.

“As lives oferecem um valor agregado à experiência de compra e cada categoria de produto ou serviço tem uma necessidade particular para impulsionar a conversão”, afirma Bruna Rodrigues, diretora de operações da Brooke, produtora de conteúdo digital, que integra o grupo Stefanini.

O setor de móveis e home decor também aderiu bem ao sistema de lives durante o final de novembro. No caso da Tok&Stok, o atrativo foi com uma figura já conhecida, o arquiteto e consultor de experiência e consumo da marca, Maurício Arruda. O impulsionamento via canais de vendas deu um super-resultado na estratégia de negócios, que contou com promoções agressivas.

Já a Marisa inaugurou a solução de live commerce inserida diretamente pela primeira vez no próprio aplicativo da marca. E o resultado foi expressivo, pois estava tudo integrado. Os clientes não precisavam passar pela URL do site e recebiam as notificações direto no ambiente digital da marca, com pagamento direcionado dentro da própria plataforma.

Outro feito que mostrou bons resultados foi o caso da cantora Paola Santana, dona da marca que leva seu nome e comercializa moda exclusiva para mulheres evangélicas.

Segundo o CIO da Haus e CEO da Huia, Alessandro Cauduro, com o formato ganhando cada vez mais adeptos e as marcas perdendo o medo em usar esse sistema que fala direto com o consumidor, os resultados ganharam força e agregaram valor ao mix de vendas dos lojistas.

“Por meio do ecossistema Haus, podemos apoiar os clientes neste formato inovador de maneira full service, desde a plataforma ao vivo de vendas até a criação de estratégias de conteúdo e campanhas, além de treinar o time do cliente para otimizar os resultados”, declara Cauduro.

