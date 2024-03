Mais criativa, mais autoral: Aramis lança nova coleção com Cauã Reymond

Se você tem a imagem da Aramis como uma marca tradicional de moda masculina, com costumes bem cortados, mas sempre dentro do padrão, com polos básicas e calças jeans, talvez tenha uma surpresa com a nova coleção outono inverno que está chegando em março às lojas.

A marca vem com uma proposta mais alinhada às tendências globais, de modelagens mais amplas e muito conforto, mesmo na alfaiataria. As araras agora exibem camisas oversized com bolsos laterais, conjuntos de linho no melhor estilo workwear, jaquetas puffer em cores como laranja.

A alfaiataria vem com uma proposta mais leve, com tecidos tecnológicos e malha, nas cores tradicionais como azul, mas também em verde militar. Malhas inteligentes agora proporcionam calças com sensação térmica mais fria, propícias ao calor brasileiro.

A praticidade é um valor caro a essa nova proposta da Aramis. Casacos mais pesados de inverno vêm com alças, para serem levadas a tiracolo durante momentos de deslocamento. Há opções de jaquetas mais leves, com tecido repelente à água, adequada para as chuvas de verão e meia estação.

Na apresentação a jornalistas especializados, na semana passada, a diretora de desenvolvimento de produto Mariana Nassralla explicava melhor a proposta. “Quisemos trazer frescor, um pouco de tendência, mas dentro do gosto médio do brasileiro. Mais informação, mas sem assustar ninguém”, diz a estilista.

Três anos de parceria com Cauã Reymond

Tanto a coleção como a campanha de lançamento tiveram a mão do ator Cauã Reymond. A proposta criativa convida os homens para uma jornada de reconexão, entendendo as várias possibilidades de expressão por meio de atitudes, emoções e, claro, pela moda.

“Já são quase três anos de parceria com a Aramis e eu sigo me surpreendendo. A cada coleção, conseguimos criar juntos uma atmosfera colaborativa muito interessante e com essa não foi diferente. Aqui, estamos estimulando os homens a tentarem algo novo, uma nova versão, a se reinventar”, comenta Cauã.

A campanha traz a tagline “edite sua versão” e reúne elementos da natureza e da tecnologia para ajudar a transmitir o conceito da coleção. O time montado para as fotos e vídeos reuniu nomes conhecidos da moda brasileira. O shooting foi produzido pela The Box, com direção criativa de Estela Padilha e fotografado por Nicole Heiniger.

“Nós tínhamos um desafio muito bacana com essa campanha de capturar a versatilidade das peças e traduzir no conceito criativo”, diz Bruna Garcia, head de marketing da Aramis. “Quando falamos de ‘edite sua versão’, falamos dos muitos cenários que o homem contemporâneo está inserido e de como a moda o acompanha e potencializa isso.”

Apesar da nova cara da marca, os executivos fazem questão de reforçar que o pilar são peças atemporais, com matérias-primas de alta qualidade em modelagens elegantes. Ou seja, trazem informação de moda – mas não se trata de modismo temporário. Um belo acerto da Aramis.