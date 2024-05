Chilli Beans apresenta coleção de óculos e relógios em parceria com a Reebok

Para além dos óculos a Chilli Beans apresenta um novo pilar da marca, Sports, que explora todo o universo esportivo com uma linha de produtos em parceria com a Reebok.

A coleção, que contará com uma variedade de designs que celebram o esporte dos pés a cabeça, conta com elementos diferenciais que compõem o design das peças, como "zig zag" em borracha na tip, característica muito marcante do design de tênis esportivos da marca, além de modelos com atributos específicos para esporte, como lentes fotocromáticas.

Com pilares de moda, música, arte e geek bem conhecidos e fomentados, desta vez, a Chilli Beans abre seu portfólio para se comunicar com o público esportivo com uma das principais marcas do mundo.

Relógio em parceria da Reebok e Chilli Beans. (Divulgação/Divulgação)

“Quisemos trazer a paixão do esporte para nossa coleção, unindo o universo da Reebok com o estilo autêntico da Chilli Beans. Com essa colaboração, proporcionamos aos consumidores a oportunidade de expressar sua admiração pela atividade física e bem-estar de forma única e com muito streetwear", diz Caito Maia, fundador da Chilli Beans.

"Para conceituar a coleção, elegemos três categorias para a campanha de lançamento: running, bike e beach sports. É claro que a House também está trabalhando em ações de guerrilha como a dos atletas do Juventude entrarem em campo vestindo óculos da coleção para na partida de estreia do Brasileirão", diz José Caporrino, Head de Criação da House Chilli Beans.

Ao todo, a coleção é composta por 28 modelos, entre óculos de sol, armações de grau e relógios . Com preços entre R$ 329,98 e R$ 449,98.